​Пастбища наших чаяний

– Сапархан Кесикбаевич, инициированный депутатами Закон «О пастбищах» подписан Главой государства и вступил в действие. Одна из главнейших задач, которая была поставлена при разработке этого закона, – предотвращение процессов деградации пастбищных земель. Традиционные вопросы «кто виноват?» и «что делать?» поставлю по-другому: как получилось, что в стране со столь давними животноводческими традиция­ми миллионы гектаров были выведены из строя?

– Основная задача, которая была поставлена при разработке Закона «О пастбищах», – предотвращение процессов деградации пастбищных земель, решение вопросов сбалансированного использования пастбищных угодий, создание условий для улучшения ветеринарно-санитарного состояния пастбищ и сельскохозяйственных животных, развитие отгонного животноводства и инфраструктуры пастбищ, увеличение поголовья сельскохозяйственных животных и валовой продукции животноводства, создание проч­ной кормовой базы, обеспечение населения качественной и дешевой продукцией животноводства, снижение ее себестоимости. Согласно статистическим данным, всего в нашей стране около 188 миллионов гектаров пастбищ, из которых используются только 80 миллионов, или 43%. При этом около 27 миллионов гектаров используемых пастбищ деградированы.

В основном это вызвано нерегулируемой политикой выпаса, которая основывается на использовании пастбищных угодий без учета их потенциала. Ненормированная нагрузка на пастбища является основной причиной сильного ухудшения их состояния, вызывая эрозию почв, и, как следствие, приводит к значительному снижению продуктивности земельных ресурсов и угасанию традиционных направлений животноводства: овцеводства, мяс­ного животноводства, табунного коневодства, верблюдоводства. В итоге идет переизбыток скота на природную местность, рекультивацией земель при этом никто не занимается, и пастбища деградируют. Свыше 80% всего поголовья сельхозживотных сосредоточено в частных подворьях, хозяева которых в первую очередь по экономическим причинам выпасают скот в радиусе 5–7 километров от места проживания. Большая часть деградированных пастбищ как раз приходится на расположенные вблизи населенных пунктов земли.

По общему мнению ученых и прак­тиков, основная причина такой ситуации на пастбищах крылась в отсутствии четкого законодательного регулирования общественных отношений в области управления и использования пастбищ, отсутствии ответственного за реализацию государственной политики уполномоченного органа. По их мнению, через правовые рычаги можно было бы максимально снизить возможные риски, связанные с климатическими, антропогенными, техничес­кими и другими воздействиями. И Глава государства неоднократно отмечал необходимость развития отгонного животноводства и его возрождения с учетом новых достижений.

Вот с учетом мнения общественности и в целях реализации Послания Президента народу «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политичес­кий курс состоявшегося государства», а также 35-го и 97-го шагов стратегического Плана нации «100 конкретных шагов» и был разработан законопроект.

Мы, депутаты Парламента, как инициаторы и разработчики, думаем, что закон позволит создать благоприятную среду для устойчивого управления пастбищными ресурсами на национальном и местном уровнях, усилить потенциал местных органов власти, сельских организаций и фермеров по применению комплексных подходов при использовании пастбищ, улучшить инфраструктуру пастбищ, способствовать развитию мобильного животноводства.

– Какие механизмы предусмотрены в законе для решения целей документа?

– Одним из основных инструментов закон предусматривает План по управлению пастбищами и их использованию, который утверж­дается маслихатом по представлению акимата соответствующего уровня. Закон заложил основы для создания объединений пастбищепользователей, чтобы делегировать права управления пастбищами самим местным сообществам и создать стимулы для устойчивого использования пастбищ.

Говоря проще, в разработке плана будут принимать активное участие как пастбищепользователи, так и местное сообщество. Это повышает их ответственность за рациональное использование пастбищ. В плане, помимо всего прочего, в обязательном порядке будут отражены схемы переменности использования пастбищных угодий (пастбищеобороты), календарные графики с сезонными маршрутами выпаса скота, а также при необходимости отгон скота на отгонные пастбища, что позволит проводить постоянный мониторинг пастбищ и работы по улучшению инфраструктуры.

– В ходе обсуждения законопроекта большой вопрос возник в связи с созданием водообеспечивающей пастбищной инфраструктуры. Сегодня в стране, утверждает статистика МСХ, уже созданные колодцы позволили вовлечь в пастбищный оборот около 1,5 миллиона гектаров пастбищных угодий. Согласно плану, к 2020 году мы должны создать 4 500 колодцев, треть уже создано. Звучит красиво. Но, по сути, получается, что на сегодня практически треть колодцев из запланированных позволили вовлечь в пастбищный оборот меньше 2% от простаивающих земель. И даже этого количества удалось достичь не столько ­рытьем новым колодцев, сколько пересмотром нормативов количества гектаров на один колодец. Помнится, такой подход во время обсуждения спикер Мажилиса назвал «эквилибристикой». Расскажите, как в законе прописан этот вопрос – водоснабжение пастбищных угодий.

– Вопрос обводнения пастбищ сегодня стоит остро. Естественными водными источниками – реками, ручьями, озерами и родниками – может быть обеспечено не более 40% всех пастбищных земель. Остальная территория требует создания инженерных сооружений для сбора поверхностных стоков подъема подземных вод и их использования.

Для решения этого вопроса в законе нашли отражение такие понятия, как «обводнение пастбищ» и «объекты пастбищной инфраструктуры», пре­дусматривающие строительство шахтных и трубчатых колодцев, водоемов, водопойных пунктов и других сооружений для обеспечения водопоя сельскохозяйственных животных и питьевого водоснабжения персонала на пастбищах.

Кроме того, одним из требований Плана по управлению пастбищами является обязательное наличие в нем схемы доступа пастбищепользователей к водоисточникам (озерам, рекам, прудам, копаням, оросительным или обводнительным каналам, трубчатым или шахтным колодцам), составленной согласно норме потребления воды. Также законом регламентирована разработка государственной политики в области обводнения пастбищ и плановость работы государственного уполномоченного органа в этом направлении.

Необходимо отметить, что в настоящее время, согласно программе по обводнению пастбищ, из государственного бюджета субсидируется 80% расходов пастбищепользователя на строительство колодца, скважины или другого объекта водоснабжения. В рамках принятого закона Министерством сельского хозяйства планируется разработка аналогичных программ и по другим видам жизнеобеспечения, таким как источники тепловой и электрической энергии, объекты возобновляемых и альтернативных источников электроэнергии, объекты сезонного проживания персонала.

– Согласно закону в Казахстане планируется создать общественно-координационные органы по вопросам использования пастбищ. Чем конкретно будут заниматься эти структуры?

– Создание объединений пастбищепользователей и определение их полномочий на законодательном уровне является нововведением, или, как говорят юристы, новеллой закона. Такие объединения позволяют укрупнять мелкие частные гурты и дают возможность более эффективно и рационально использовать отдаленные пастбищные участки (отгонные пастбища). Они будут представлять интересы всех пастбищепользователей, в том числе и владельцев сельскохозяйственных животных, находящихся в частном подворье, крестьянских (фермерских) хозяйств. Для осуществления совместной деятельности пастбищепользователи – участники договора о совместной деятельности вносят взносы деньгами или другим имуществом либо, соответственно, путем трудового вклада. Это позволит им решать некоторые вопросы самостоятельно, на местном уровне. Это первый шаг к созданию кооперативов в вопросах использования пастбищ. В целях максимально полного учета интересов пастбищепользователей и местного сообщества, а также обеспечения гласности объединения пастбищепользователей будут участвовать в разработке планов использования пастбищ. Через эти объединения будут учитываться пожелания и мнения всех пастбищепользователей во избежание конфликтов из-за ресурсов между различными группами пастбищепользователей.

– Сапархан Кесикбаевич, если позволите, задам вопрос, ответ на который будет весьма востребован читателями. Хоть и опосредованно, но он связан с Законом «О пастбищах». Скажите, документ каким-то образом будет способствовать снижению цен на мясо? Какие-то механизмы для этого предусмотрены?

– Неправильно будет ожидать, что сегодня приняли закон, а ­завтра цены на мясо снизятся. Формирование цен на мясо зависит от многих факторов, нужен комплексный подход, одним из которых является эффективное использование пастбищ. Известно, что проблема с выпасом скота сказывается и на рентабельности и убыточности животноводства в целом. Из-за ухудшения кормового баланса сельчане, с одной стороны, не могут увеличить поголовье скота, а с другой – повысить уровень продуктивности имеющегося поголовья.

Пастбищный корм в 2–3 раза дешевле по сравнению со скарм­ливанием зеленой массы в кормушках, и на него по крайней мере в 4 раза меньше расходов, чем при круглогодичном кормлении силосом, сенажом, сеном. При выпасе скота значительно снижаются энергетические затраты на уборку и подвоз кормов, удаление навоза, содержание и замену оборудования и др.

Таким образом, эффективное и рациональное использование пастбищных угодий будет способствовать увеличению поголовья сельскохозяйственных животных и кормовой базы, что, в свою очередь, будет способствовать снижению себестоимости мясной и молочной продукции.

– И еще один вопрос. Есть информация, что мясную продукцию отечественного производства, хорошего качества мы отправляем на экспорт, а сами для насыщения внутреннего рынка закупаем мясо, мягко говоря, не самого хорошего качества. Как Вы думаете, почему возник такой парадокс? И изменится ли в скором будущем ситуация?

– Позвольте не согласиться с такой постановкой вопроса. Вопрос касается технологий и структуры экспорта. Все зависит от целей использования мяса. В основном в Казахстан завозится глубоко замороженное блочное мясо, которое уходит на технологическую переработку. Импортное мясо технологически более удобно для использования в мясопереработке, штабеля заморозки легко переходят в формат колбас, полуфабрикатов и консервов. Импортное мясо – унифицированное, это почти как продукт фабричного производства. Отечественное мясо более «живое», с перепадами качества и вкуса. Сравнение цен также не в пользу отечественного продукта. Поэтому мясопереработчики, сравнивая технологические и ценовые характеристики, как правило, отдают предпочтение импортному продукту. Покупатели сырого мяса в рознице, наоборот, предпочитают отечественную продукцию. Поэтому розница и переработка – это условные зоны доминирования отечественного и импортного мяса, соответственно. На прилавках наших магазинов и на базарах продается мясо именно «живое», местное. Мясо экспортируемое – в основной массе охлажденное, это совсем другая категория с лучшими вкусовыми качествами.

Продовольственная проблема – предмет особого внимания каждого суверенного государства, сохраняющего независимость и устойчивость развития. В современных условиях обеспечение продовольствием высокого качества в необходимом количестве и по доступной для потребителя цене возведено в ранг продовольственной безопас­ности. В международной практике страна считается обеспеченной определенным видом продуктов питания, если годовая потребность населения покрывается за счет отечественного производства на 80%. Согласно статданным, обеспеченность Казахстана говядиной, свининой и кониной составляет 98,1, 99,4 и 99,1% соответственно, то есть внутренний рынок мяса (за исключением мяса птицы) независим от импортных поставок. В Казахстане постепенно избавляются от необходимости импортировать. Причем по говяжьему мясу отечественные фермеры обеспечивают внутренний рынок почти на 100%. При этом не надо забывать о том, что нельзя быть успешным только на внутреннем рынке, необходимо производить глобально конкурентный продукт.