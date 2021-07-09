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Пастбища в огне
Елена Ульянкина

Улытауский район – самый большой в Карагандинской области. Большинство местных жителей разводит скот, за счет чего и живет. Поэтому степные пожары стали настоя­щим бедст­вием. Пастбища загорелись в начале июля, когда в регионе установилась жаркая и сухая погода. Воздух накалился до 40–45 градусов. Ситуацию усугубила сухая молния, из-за удара которой увеличилось количество очагов возгорания.

– В Улытауском районе из-за степных природных пожаров объявлен режим ЧС, – сообщил аким Карагандинской области Женис Касымбек. – К сожалению, не обошлось без жертв. Обнаружено тело молодого человека, ведется следствие. Также погибло более 200 голов скота. Для организации тушения очагов природных пожаров выделен вертолет АО «Казавиаспас», руководит операцией мой заместитель Серик Шайдаров.

Ситуация ухудшалась с каж­дым днем. В воскресенье, 4 июля, сообщалось о десяти степных пожарах на территории Улытауского района. Тогда огонь полыхал на территории в 368 га. Пятого июля департамент по ЧС Карагандинской области сообщил о том, что взято под контроль 17 очагов возгорания. А 6 июля количество природных пожаров перевалило за 20. При этом расширилась гео­графия распространения огня. Он захватил территории Актогайского лесного хозяйства и Каркаралинского национального природного парка, а также Каркаралинский, Осакаровский, Шетский, Бухар-Жырауский и Жанааркинский районы.

Сейчас с природными пожарами борются около 1 000 сотрудников департамента по ЧС и добровольцев из числа сельских жителей. Власти уверяют, что огонь не угрожает населенным пунктам. По данным на 7 июля, из 24 очагов удалось ликвидировать 16. Остальные восемь – в Улытауском, Жанааркинском, Актогайском и Шетском райо­нах – остаются на контроле. Ситуация улучшается. Людям помогает погода: в Карагандинской области спадает жара и прогнозируются дожди.

– Обстановка в Улытауском регионе в целом стабилизируется, несмотря на появление отдельных очагов, – прокомментировал заместитель начальника департамента ЧС Карагандинской области Нурлан Бекбосынов. – Много жалоб было в социальных сетях от жителей сел Пионер и Байконур. В настоящее время обстановка в селах стабильная, угрозы нет. Имевшие место загорания вблизи населенных пунктов были ликвидированы. Акиматом организовано материально-техническое снабжение, жителями тоже оказывается всяческое содействие.

Позже в Улытауский район прибыл аким Карагандинской области. Он облетел на вертолете зону стихийного бедствия, а потом посетил села, жителям которых причинен ущерб.

«Прибыл в село Пионер Улытауского района, – написал глава региона на своей странице в Facebook. – В 10 километрах от села ведутся работы по тушению небольшого очага на фронте около 700 метров. Угрозы для населения нет. В селе развернут штаб по ликвидации ЧС».

По указанию акима области в Улытауском районе создали специальную комиссию по оценке ущерба. Людям возместят стои­мость скота, погибшего из-за степных пожаров. Однако не все сельчане довольны действиями властей. Некоторые обвиняют чиновников в нерасторопности и требуют наказания за огромный масш­таб стихийного бедствия, а также за неоперативную и неполную информацию о последствиях ЧС. На эти претензии, предъявленные в соцсетях, в акимате области ответили, что задержка произошла из-за необходимос­ти проверки фактов.

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