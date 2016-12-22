Пастух из Атырау убил волка вилами

В Атырау пастух Ануар Кубаев одолел волка при помощи обычных сельскохозяйственных вил, передает Kazpravda.kz
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Кубаев на рассвете услышал лай собак и пошел проверять сохранность своей отары. Придя на место, он увидел, как в стойло забежал волк. Схватив вилы, пастух побежал за ним, а зверь, оказавшись в замкнутом пространстве, кинулся на человека.
"Я почувствовал, как клыки проткнули руку, в этот момент я вонзил волку вилы в шею. На какой-то миг он ослаб, но потом снова набросился на меня", – рассказывает герой.
Ему удалось скинуть с себя хищника и несколькими ударами оглушить его, после чего зверь испустил дух. Свидетелями кровавой и драматичной схватки стали супруга и сын, которые прибежали на шум в сарае.
Благодаря героизму пожилого пастуха было спасено более 700 голов овец.