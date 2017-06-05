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Пастух-изувер
Чингиз Ташенов, Акмолинская область

Такое бывает крайне редко – полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с домашним животным.

Сотрудники Буландынского РОВД расследуют уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, который жестоко избил чужую лошадь. К ним поступило заявление от 49-летнего жителя райцентра. Со слов заявителя, его лошадь стала жертвой жес­токого обращения со стороны пастуха и в итоге погибла.

В ходе допроса свой поступок он объяснил тем, что просто хотел обучить непокорную лошадь. Сделать это с первой попытки ему не удалось, и тогда, чтобы добиться послушания, он жестоко избил ее резиновым шлангом. От полученных ударов лошадь ослабла, после чего пастух оседлал ее и проскакал на ней больше 3 км, продолжая при этом избивать ее. В конечном итоге несчастное животное, не выдержав истязаний и тяжелой физической нагрузки, погибло мучительной смертью. По словам потерпевшего, пастух не имел права самовольно обучать его лошадь, поскольку он не давал на это своего согласия.

Полицейскими возбуждено уголовное дело по статье 316 части 1 УК РК (жестокое обращение с животными). Сумма ущерба составила 350 тыс. тенге. В случае если вина подозреваемого будет доказана, то ему придется возместить его хозяину лошади, а помимо этого ему грозит крупный штраф или арест на 60 суток.

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