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Патенты США – отечественным ученым
Ольга ПЕТРОВА
Экологически чистая технология переработки бериллсодержащего сырья впервые в мировой практике была отработана на специальной установке в лаборатории Ульбинского металлургического завода (Усть-Каменогорск), входящего в состав АО «НАК «Каз­атомпром», и получила высокую оценку производственников. По расчетам ученых, внедрение новой технологии в производство даст ощутимый экономический эффект.
Патентообладатель технологии – КазНУ им. Аль-Фараби в лице группы ученых университета во главе с ректором академиком Галымом Мутановым. По мнению одного из авторов разработки, профессора Хабибуллы Оспанова, преимуществом данной технологии стало исключение высокотемпературного процесса, сопровождавшегося выделением токсичных вредных газов и требовавшего больших затрат энергии. При этом же методе не нужно использование дорогостоящего огнеупорного оборудования при плавке металла.
Эксперты считают, что новая технология обладает большой конкурентоспособностью как внутри страны, так и за ее пределами. Получение патентов США – это признание научного потенциала ведущего казахстанского вуза и его достижений на мировом уровне. Сейчас несколько промышленных компаний обратились к университету с предложением о сотрудничестве для внедрения разработки.
Казахстан – один из ведущих производителей бериллия в мире, потенциальный поставщик бериллиевых материалов для проекта термоядерного экспериментального реактора, в разработке которого участвуют ведущие страны Европейского союза, Китай, Индия, Южная Корея, Россия, США и Япония. Поэтому такие технологии востребованы и способствуют успешному индустриально-инновационному развитию страны.

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