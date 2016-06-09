Патриотами не рождаются 1663 Сапаргали ЖАГИПАРОВ

С 1 марта 2013 года эта школа подготовила более 1 200 выпускников. Многие из них сегодня служат в армии по контракту, другие нашли себя в правоохранительных органах. Коллектив школы накопил определенный опыт подготовки военно-обученного резерва страны. Об этом и многом другом зашел мой разговор с директором ВТШ полковником в отставке Омарбеком Айтжановым.

Омарбек Байгабулович уже много лет в отставке, однако не лишен военной выправки – стройный, подтянутый, полон оптимизма. Надо сказать, что сам Омарбек Айтжанов имеет солидный жизненный и служебный опыт работы с людьми. Он прошел хорошую школу в частях Дальневосточного, Сибирского, Киевского, Прибалтийского военных округов, в Группе советских войск в Германии. За годы воинской службы прошел все ступени от лейтенанта до полковника.

В тех гарнизонах, куда забрасывала судьба офицера, выросли и его дети. Сегодня сыновья Канат и Ербол – офицеры, проходят службу в Вооруженных силах РК, а дочь Юлия – в правоохранительных органах, майор.



За время нашей беседы не раз звонил телефон, директор спокойно, не раздражаясь, отвечал на все звонки. Пожалуй, главное, что выделялось в его поведении, манере общения – это внимание к людям.

Рассказывая о насущных делах школы, Омарбек Айтжанов не без оснований заметил, что успехи в любой работе начинаются с первого шага, а точнее, с конкретного дела, с реальных результатов. И привел к случаю народную мудрость «Жизнь без труда – что погасший огонь».



– Все наши успехи и достижения, – отметил Омарбек Айтжанов, – как и трудности при строительстве независимого государства, в полной мере характерны и для становления казахстанских Вооруженных сил, многих структур в системе МО. С созданием военно-технических школ руководством страны, Министерством обороны уделяется большое внимание подготовке военно-обученного резерва. Ведь кадры резерва тоже играют немаловажную роль в обеспечении национальных интересов нашей страны. Многие, пройдя ускоренные курсы в ВТШ, впоследствии связывают свою жизнь с армией и вносят свой вклад в укрепление боеготовности войск.

Следует сказать, что резервистами могут стать граждане от 22 до 27 лет. Приоритет отдается желающим служить в армии по контракту и тем гражданам, которые не прошли службу в армии в связи с семейными обстоятельствами.



Воинские атрибуты, жизнь и быт курсантов, распорядок дня, проводимые занятия такие же, как в войсках. Как солдаты срочной службы, резервисты, пройдя курс молодого бойца, в торжественной обстановке принимают военную присягу. Курсанты на казарменном положении, питание, проживание, обмундирование – все как в армии. Программа военно-обученного резерва рассчитана на 280 часов. В течение 40 дней обучаемые «грызут гранит военной науки», осваивают все предметы. По окончании получают специальность стрелка.



Что касается учебно-материальной базы ВТШ, то она соответствует современным требованиям. Полевые занятия проводятся на базе одной из частей Национальной гвардии, дислоцируемой на павлодарской земле. Есть у школы свой автодром с соответствующей материальной базой. Здесь же проводятся занятия по тактической, огневой, инженерной, военно-медицинской подготовке, ЗОМП, связи, военной топографии. Курсанты изучают и общевоинские уставы, занимаются строевой, физической подготовкой.



Разумеется, подготовка резервистов зависит прежде всего от профессионализма тех, кто обучает. Что и говорить, военная удача сама по себе не приходит – это венец сноровки, знаний и опыта. В успехе любого коллектива есть прежде всего заслуга командира. А командир обязан быть во всем примером – отлично стрелять, водить. Кроме всего он должен владеть знаниями по психологии, социологии, культурологии, умением индивидуального подхода к людям, нестандартно работать с каждым подчиненным.



– Такие командиры в школе есть, каждый из них является образцом для подчиненных, – сказал директор, – это офицеры запаса, сержанты контрактной службы, прошедшие армейскую службу.

Среди них директор назвал майора запаса Габдулманапа Шамшиева, служившего заместителем командира полка, удостоенного не так давно грамоты акима Павлодарской области, капитанов запаса Мадияра Болатханова, Еркина Тилембекова, сержанта контрактной службы Айдара Утебаева. Кстати, сержант за трудолюбие, инициативу и вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи также заслужил награду акима области.



По мнению Омарбека Байгабуловича, здесь замечательный коллектив, который стремится высоко держать планку, бережно хранить и развивать добрые традиции Вооруженных сил страны. Гордостью школы являются знамя, врученное в торжественной обстановке генеральным директором РГКП «ВТШ МО РК» генерал-майором Владимиром Шацковым, а также недавно открытый музей им. Героя Советского Союза Канаша Камзина, в котором собраны десятки экспонатов, уникальных реликвий о героях-павлодарцах. Материалы используются при проведении военно-патриотической работы с курсантами, в том числе при принятии ими военной присяги. Школа поддерживает тесную связь с департаментом по делам обороны области, командованием частей Павлодарского гарнизона, правоохранительными органами, со школами, учебными заведениями, Домом культуры им. Естая, музеем воинской Славы и другими культурными учреждениями.

– Курсанты участвуют во всех мероприятиях города Павлодара, – говорит заместитель директора майор запаса Габдулманап Шамшиев, – будь это праздник Победы, День защитника Отечества или Наурыз, День Независимости, День Первого Президента. Мы стараемся воспитывать уважение к тем духовным ценностям, которые должны быть дороги каждому гражданину Казахстана. В этих целях привлекаем участников Великой Отечественной войны, тыла, в том числе ветеранов Ануара Кусаинова, генерал-майора в отставке Дмитрия Фалеева, председателя Совета ветеранов воинов-интернационалистов Галымжана Шарапатова.



В школе созданы все условия и для занятий спортом. Есть тренажерный, борцовские залы. При ВТШ открыта секция по самбо, казак куреси и кудо-дайдо-джуку под руководством мастера спорта по каратэ Аскара Косбармакова. Ученики его принимают участие в соревнованиях, чемпионатах города, области, республики. Так, школьница Анар Нуралинова недавно стала чемпионом республики по кудо, а Милана Золотухина – бронзовым призером.



Здесь не забывают и о тех, кто достойно, с честью прошел службу в ВТШ, внес вклад в совершенствование учебно-материальной базы. Среди них – Нурсултан Хасанов, Егизек Бекболат, Султан-Али Казбеков, Дархан Алибеков. Настоящим примером для многих был и другой выпускник – чемпион мира по панкратиону и ММА Куанышбек Мажитов.

Все они проявили усердие в службе, ответственность при выполнении поставленных задач. Каждый должен любить Родину, свой Казахстан, гордиться им. А быть резервистом – это значит быть мужчиной, не бояться трудностей, решительно преодолевать трудности.



– Конечно же, сегодняшние достижения не пришли сами по себе, – рассказывает Айтжанов. – Было время, когда вертелись, словно белка в колесе, теряясь в круговерти дел и забот. На месте нынешней ВТШ была автошкола, созданная еще в 1947 году. С распадом Советского Союза она осталась разрушенной, бесхозной, пришлось заново приводить в порядок, перестраивать на современный лад.

Есть непреходящие ценности. Ни в коей мере не утратили своего значения для победы в настоящем бою идейная убежденность, любовь к Родине, верность воинскому долгу и присяге. Основу всего этого составляет патриотизм. А патриотизм не воспитывается сам по себе. В этом плане прежде всего учим офицеров-руководителей работать по-новому, с учетом перемен в обществе, в армии. На наших мероприятиях проводим мысль, что мужчина должен уметь в руках держать оружие, быть готовым к защите Родины. Одним словом, почет и признательность будут тому, кто живет и служит по чести, не пасует перед трудностями.



Надо отдать должное руководству ВТШ, которое, несмотря на трудности, делает все для того, чтобы подготовить достойных защитников Отечества, сохранить добрые традиции коллектива, Вооруженных сил.

