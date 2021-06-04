Патриотический автопробег состоялся в Нур-Султане в честь Дня госсимволов

Общество
Максут Иржанов
Фото автора
В День государственных символов Республики Казахстан в Нур-Султане состоялся традиционный автопробег с участием представителей республиканских молодежных организаций, передает Kazpravda.kz.   

Организаторами автопробега с 2017 года являются КГУ "Астана жастары" акимата столицы и ГУ "Управление по вопросам молодежной политики города Нур-Султан".

Перед стартом автопробега на Площади государственных символов председатель республиканской молодежной организации "Жарасым" при Ассамблее народа Казахстана Тимур Джумурбаев зачитал Патриотический акт, адресованный казахстанской молодежи.

"Символично, что акт был зачитан в год 30-летия Независимости Республики Казахстан, потому что независимость, безусловно, дала каждому молодому казахстанцу очень большие возможности, определила новые горизонты. Сегодня благодаря нашей независимости молодежь может развиваться, учиться в лучших образовательных центрах, самореализовываться, заниматься любимым делом", – отметил он.





По мнению председателя молодежной организации, слова, написанные в Патриотическом акте, важны не только для молодого человека, но и для каждого казахстанца, который является патриотом.

Цитируя слова Елбасы: "Патриот – это тот человек, который носит Казахстан в сердце", Т. Джумурбаев подчеркнул, что сегодняшний Патриотический акт говорит именно об этом.

"Наша молодежь очень узнаваема, авторитетна на международной арене. Молодые люди достигают новых высот, побед в искусстве, науке, бизнесе, общественной деятельности. Все это – заслуга нашей независимости. Я думаю, Патриотический акт будет услышан нашими друзьями в каждом регионе Казахстана, будь то большой город или сельская местность", – сказал он.

Молодежь, присутствовавшая на площади, всецело поддержала Патриотический акт аплодисментами и взмахами флагов и флажков.











С Днем государственных символов РК всех казахстанцев поздравил и президент Федерации автомотоспорта Нур-Султана Анатолий Бондарь, который является активным участником подобных мероприятий.

"От лица Федерации мы стараемся всегда поддерживать все автопробеги и принимать в них активное участие. Хочу поздравить всех казахстанцев с праздником. Всем добра и мира!" – пожелал Анатолий Бондарь.

По его словам, в сегодняшнем автопробеге приняли участие более 20 автомобилей, среди которых есть и редкие экземпляры.

Автопробег, взяв старт с Площади национальных символов, традиционно финишировал на Площади защитников Отечества.




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