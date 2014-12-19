Патриотический флэшмоб Свежий выпуск 645 Марина МИХАЙЛОВА

В акции приняли участие свыше 200 студентов. Большинство из них – активисты молодежных организаций и этнокультурных объединений города. Флэшмоб, развернувшийся в подземном торговом центре, превратился в настоящий праздник. В красочных национальных костюмах юноши и девушки синхронно исполнили попурри из 10 народных танцев народов Казахстана.

Этой акцией молодые люди хотели показать приверженность идеям межнационального согласия и единства в казахстанском обществе, подчеркнули организаторы мероприятия – Ассамблея народа Казахстана, республиканская молодежная организация «Жарасым», управление по вопросам молодежной политики города и студенческая ассамблея «Достык» Казахского национального аграрного университета.

Флэшмоб в честь главного государственного праздника страны провели и студенты Казахского государственного женского педагогического университета – под звуки гимна в небо взмыл огромный Государственный флаг. К будущим педагогам присоединились курсанты республиканской гвардии «Улан», которые хором скандировали: «Қазағым менің, ұлы елім. Көркейе бер мәңгілік».



