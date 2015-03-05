Патриотический флэшмоб

1104
Раушан ШУЛЕМБАЕВА, фото Юрия БЕККЕРА
Флэшмоб, как и положено, стартовал неожиданно с дефиле группы ударных инструментов, когда музыканты вышли к публике… из вагона поезда. Мастерство, красочность зрелища, озорство и задор студентов, которые ловко жонглировали барабанными палочками и медными тарелками, сразу завоевали сердца пассажиров метро, которые, по случаю праздника оставив свои дела, с удовольствием стали участниками праздничной музыкальной акции.
Вслед за ударной группой дефиле продолжил студенческий духовой оркестр под руководством Георгия Тихонова, который исполнил «Азия дауысы» А. Бестыбае­ва и казахскую народную песню в обработке А. Гурьянова «Кудаша дикси». Действительно, правы те, кто утверждает, что не бывает плохих или неинтересных инструментов, просто они должны попасть в талантливые руки. Юные, но уже виртуозные и неподражаемые музыканты доказали, что они по праву являются гордостью музыкального колледжа.
Помните строчки из песни 70-х годов на музыку М. Блантера и стихи А. Фатьянова: «В городском саду играет духовой оркестр. На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест…»? Свободных мест не оказалось и в этот раз, так как многие меломаны утверждали, что услышать духовой оркестр, да еще в метрополитене – это огромная удача! И не воспользоваться ею просто грешно.
Директор музколледжа, композитор, музыковед Ая Калиева считает, что такие акции помогают воспитанию патриотизма, высоких нравственных ценностей, чувства причастности к судьбе Родины. Ее поддержал один из старейших преподавателей музыкального колледжа, ветеран войны и известный саксофонист, создавший знаменитый сакс-хорус, гремевший в свое время на весь Казахстан, почти 90-летний Яков Матвеевич Ткаченко. Он гордится своими бывшими воспитанниками, благодаря которым движение сакс-хорус получило известность далеко за пределами нашей страны.
Специально для любимого ветерана-педагога и других участников войны и трудового фронта студенческий оркестр казахских народных инструментов им. А. Жубанова (дирижер «Мәдениет қайраткері» Шынарбек Аскаров) и хор вокалистов (дирижер Зиада Накипбаева) исполнили «Жаса Қазақстан», «Ән шашу», кюи Курмангазы «Адай» и «Сарыарқа» и такие патриотические и военные песни, как «Жди меня», «Жасаңдар ағалар», «Офицеры» и «Отан».
Апофеозом праздника стало исполнение песни «Менің елім».

