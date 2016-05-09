«Во все времена перед обществом и государством стояла важнейшая задача – обеспечение безопасности Родины, мирной и благополучной жизни народа, – отметил аким. – Защита своей земли и народа всегда считалась и считается делом чести и священным долгом. За годы независимости, благодаря политике Елбасы, у нас создана боеспособная армия. На постоянной основе Вооруженные силы оснащаются современной техникой, повышается качество военных кадров, решаются социальные вопросы военнослужащих».

Казахстанская армия надежно оберегает спокойствие граждан, защищает государственную границу. С начала года ряды Вооруженных сил страны пополнили почти 500 алматинских новобранцев. Праздничные мероприятия завершились концертом с участием звезд отечественной эстрады.