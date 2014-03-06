В ее рамках управление молодежной политики Алма­ты организовало форум и культурно-развлекательную программу с участием звезд шоу-бизнеса, телеведущих, актеров, лидеров молодежных организаций и известных спортсменов, в числе которых был и бронзовый призер зимних Олимпийских игр Денис Тен.

«Общенациональная идея «Мәңгiлiк Ел», выдвинутая Президентом Нурсултаном Назарбаевым, направлена на укрепление государственности и суверенитета. Стабильность и процветание – вот ее основной созидательный посыл, ориентированный в будущее, которое строить вам», – обратился к участникам акции руководитель управления молодежной политики Санжар Бокаев.

Собрав молодежь на Шымбулаке, организаторы поставили цель рассказать им доступно и понятно о стратегических достижениях государства, опыте казахстанского пути, выдержавшего испытание временем. То есть о тех главных ценностях, которые составляют фундамент будущего и станут основой патриотического акта «Мәңгілік Ел».

Кульминацией программы стал флэшмоб. Двести лыжников спустились вниз по одной из горных трасс с развевающимися флагами Казахстана в руках.

Раиса ШУЛЕЕВА