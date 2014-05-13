Патриотическое граффити

Прохожие поневоле замедляют шаг, чтобы внимательно рассмотреть рисунок и отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне солдатам. Не остается граффити незамеченным и теми, кто перемещается по городу на транспорте. Этот вид искусства давно выступает неотъемлемой частью городской среды, но, пожалуй, впервые в Шымкенте в граффити отражена тема войны. Тем самым художники решили напомнить горожанам, какой ценой далась Победа, и призвать чтить ветеранов фронта и тружеников тыла.

Известно, что идея и исполнение патриотического граффити принадлежит трем молодым жителям города, которые не стали афишировать свои имена и фамилии, заявив лишь, что испытывают огромную благодарность к победителям, поэтому и решили выразить свои чувства столь неординарным способом.

Любовь ДОБРОТА, Шымкент