Патриотическое граффити

Политика
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Прохожие поневоле замедляют шаг, чтобы внимательно рассмотреть рисунок и отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне солдатам. Не остается граффити незамеченным и теми, кто перемещается по городу на транспорте. Этот вид искусства давно выступает неотъемлемой частью городской среды, но, пожалуй, впервые в Шымкенте в граффити отражена тема войны. Тем самым художники решили напомнить горожанам, какой ценой далась Победа, и призвать чтить ветеранов фронта и тружеников тыла. 

Известно, что идея и исполнение патриотического граффити принадлежит трем молодым жителям города, которые не стали афишировать свои имена и фамилии, заявив лишь, что испытывают огромную благодарность к победителям, поэтому и решили выразить свои чувства столь неординарным способом. 

Любовь ДОБРОТА, Шымкент

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