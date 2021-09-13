​Патриотизм деньгами не измеряется

Разноголосица в период радикальных реформ не позволила бы развиваться стране в 90-е годы прошлого века. Впрочем, и сейчас государству нужна не хайпократия, не экспертные оценки «диванных аналитиков», а реальный ежедневный труд. Если каждый начнет менять жизнь вокруг себя к лучшему, как это делали государственники 90-х годов во главе с Елбасы, то и развитие будет более ощутимым для каждого. Об этом наши «Простые истории» с людьми, которые вложили свой скромный вклад в общее дело построения независимого Казахстана.

В беседе с известным общественным деятелем, актюбинским предпринимателем, почетным строителем Казахстана Шамилем Каспрановым мы говорили о Независимости, современных ценностях и жизненных ориентирах.

Например, какие сегодня ориентиры демонстрирует некоторая часть сетевого сообщества Казахстана? Почему понятие «критическое мышление» в определенных кругах выворачивается наизнанку, отождествляясь исключительно с критикой официальных органов?

Чиновников, конечно, есть за что критиковать. Но ведь «критическое мышление» на самом деле гораздо более широкое понятие. Если бы население более критически подходило к информации в соцсетях, многие нелепые фейки не получили бы распространения, не расцветало бы буйным цветом мошенничество, было бы меньше негатива в информационном поле.

Шамиль Гайнанович говорит, что, когда кто-то начинает громогласно чернить все подряд, он тут же пресекает разговор одним аргументом: «А вы вспомните, как было на заре Независимости страны, и сравните с тем, что имеем сейчас».

Был, конечно, и в 90-х годах «хайп», попытки обрядить охлократию в демократические одеж­ды. По поводу таких критиканов очень четко высказался Елбасы 24 апреля 1990 года на I сессии Верховного Совета Казахской ССР ХII созыва по случаю избрания его Президентом Казахской ССР.

«Присмотритесь внимательно и вы увидите, что одни работают, другие изо дня в день мечутся, сколачивают митинги, распространяют дезинформацию, разжигают нетерпимость... – заметил Первый Президент Казахстана. – На государственные и общественные органы оказывается давление посредством всякого рода ультимативных требований... Никому не надо забывать, что демократия неотделима от порядка и организованности, строгого соблюдения закона».

После развала СССР эти процессы еще более усугубились. И практически везде, кроме Казахстана, политические дрязги спровоцировали кровавые столк­новения. Разве кто-то может оспорить этот факт?

Вспоминая те времена, Шамиль Каспранов не скрывает: было очень тяжело. Царила тотальная безработица, вовремя не платили пенсии, зарплаты, люди еле концы с концами сводили. Надеяться нужно было только на себя, на свои силы, знания, на счастливый случай, наконец. Тот, кто выдюжил, не сломался – позже и поднялся на ноги. Чтобы как-то прокормить семью, многим приходилось, положив под сукно свои дипломы, торговать на рынке, становиться частными извозчиками. Надо было как-то выкручиваться.

Но ведь сейчас гораздо больше возможностей. Больше социальных лифтов, создаются условия для развития бизнеса. Другое дело, что возросли требования к качеству жизни и к государственным органам. Но почему тогда некоторые граж­дане занижают требования к себе? Позволяют себе не учиться и не могут впоследствии найти достойную работу?

Уроки 90-х годов были бы крайне полезны сегодня. Они как лакмусовая бумажка обнажали истинную сущность людей. И те, кто хотел работать, даже в те непростые времена работу находили. Она есть всегда.

Не сломаться в нелегкие времена Шамилю Гайнановичу помогли твердость его характера, завидное упорство. Таким воспитала его мама, которая одна растила четверых детей. И он всегда старался оказывать ей поддержку. Трудности, наоборот, его закалили, хотя приходилось во многом себе отказывать.

В свое время окончил строительный техникум. Работал на химзаводе. Участвовал в стройке серно-кислотного комплекса этого предприятия в городе Алга. Полученный тогда багаж знаний и опыта стал в последующем твердой основой для открытия собственного бизнеса в строительной сфере.

Получив среднее техническое образование, решил учиться дальше. Заочно окончил Алматинский институт народного хозяйства по специальности «экономист». Работал на ЖБИ-70, руководил ПМК, потом был переведен в областное управление производственно-строительного назначения.

В «лихие» годы Шамиль Гайнанович, работая в одной стройкомпании, параллельно увлекся пчеловодством. Для себя, конечно, для души. Держал пасеку вагонного типа в с. Родникова, что в 40 км от Актобе. В Шымкенте пчел закупил, бывало, до 3 тонн меда получал за сезон. Правда, со сбытом не всегда клеилось. В 90-х пасеку он передал своему другу, а сам решил открыть собственное дело – автостоянку, позже создал прорабский стройучас­ток, чтобы выполнять заказы частного порядка.

Первым объектом стал заброшенный комплекс МЖК. Власти его даже снести хотели. Шамиль Каспранов обратился в акимат. Тогда такие объекты отдавали в доверительное управление: то есть бери бесплатно, достраи­вай и продавай. Взялся за дело на свой страх и риск. Из техники – только малая механизация: подъемники, сварочный аппарат, инструменты... Да и в бригаде лишь несколько человек.

Для закупки стройматериалов, аренды машин частных перевозчиков катастрофически не хватало финансов. А кредит в те годы оформить в банке было непросто: чтобы получить 500 тыс. тенге по тем временам, нужно было заложить буквально все имущество, вплоть до квартиры, личного транспорта и автостоянку в придачу. Пришлось искать разные оптимальные пути и вертеться как белке в колесе.

Но работы старались не затягивать. Объект в конце концов сдали под ключ. С возведением первого жилого дома, уверовав в свои силы, стали искать новые заказы. Под стройку выкупали земельные участки у частных компаний. Правда, с этим также возникало немало трудностей, но старались преодолевать их: после МЖК взяли под свою ответственность строительство еще одного объекта – пятиэтажку близ областной типографии, а через время – 8-подъездного дома в другом районе… Так пос­тепенно ширился объем работ, а с ним росло и число бригад, креп­ла техническая база стройорганизации.

Как говорит Шамиль Гайнанович, на примере становления его компании можно реально увидеть, как развивалась в целом вся стройиндустрия страны за годы независимости. Ведь на первоначальном этапе у всех были одни и те же проблемы и трудности. Слабые не выдерживали, сворачивали с пути. Кто-то банкротился. Так или иначе, время расставило все по местам. Отрасль ныне представляют сот­ни успешных отечественных строительных предприятий во всех регионах республики.

В технике недостатка нет. Кад­ры растят сами – предприятие вкладывается в обучение работников в Актюбинском институте им. С. Баишева, в стенах регионального госуниверситета им. К. Жубанова. При приеме на работу учитываются, безусловно, опыт, знания, стаж, характеристика.

– Прежде чем стать начальником участка, нужно пройти все ступени роста: от рабочего, звеньевого до бригадира, мас­тера, – говорит Шамиль Касп­ранов. – Таков наш принцип. Нет такого, чтобы сразу же по окончании учебы у нас становились руководителями. Немало сегодня талантливых молодых специалистов, которые работают начальниками участков. Но преж­де чем ими стать, они получили хороший практический опыт на самых низовых звеньях.

Впрочем, добавляет Шамиль Гайнанович, на такое нынче не каждый молодой человек соглашается. Если диплом в кармане, все сразу хотят теплый кабинет, служебную машину, высокую зарплату. Приходится объяснять, что профессионалом своего дела можно быть и не в кресле начальника. И тому сотни примеров, когда за той же простой работницей-отделочницей по клейке обоев, имеющей свое ИП, давно закрепилось слово «миллионер». Классный специалист всегда будет нарасхват.

Увы, как полагает почетный строитель, сегодня среди отдельной части молодежи нет никакого интереса к рабочей профессии, ее они считают ниже своего достоинства.

– С такими у нас разговор короткий, – говорит Шамиль Гайнанович. – Коллектив наш подобран не из лентяев. Каждый занимается своим делом. На ответственных участках – надежные, опытные люди. И мне легко работать с ними. Я могу уехать в командировку и в ­онлайн-формате постоянно регулировать процесс. Все отработано. Специалисты расставлены, как на шахматной доске.

Шамиля Каспранова в облас­ти знают и как мецената, готового протянуть руку помощи нуждаю­щимся. За счет собственных средств он построил в Актобе крупный спортивный комплекс – Дворец единоборств площадью 6 тыс. кв. м и стоимос­тью 2,8 млрд тенге.

– Это мой родной край, который взрастил меня, и я считаю, что каждый, будь то бизнесмен или рядовой гражданин, если имеет возможности помочь процветанию и развитию родной земли, должен поступить так же.

Шамиль Гайнанович добавил, что не все измеряется деньгами, любовь к родной земле – она всегда выше, и он поступил так по велению своего сердца. Тем более регион нуждался в таком спортивном комплексе, и с его вводом у всех теперь есть возможность заняться любимыми видами спорта. Это его лепта в развитие массового и профессионального спорта, в то, чтобы подрастающее поколение было сильным и здоровым.

Шамиль Гайнанович оказывает помощь малоимущим. Обеспечил крышей над головой пострадавших от наводнения, многодетную семью, вручил ключи от новой квартиры девочке-сироте из дома юношества. В родном селе Тамды построил фельдшерско-акушерский пункт…

– Строительство жилья остается главным для меня, – говорит Шамиль Каспранов. – И в год 30-летия Независимости мы намерены сдать под ключ на радость новоселам еще несколько сотен квартир.