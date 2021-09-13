​Патриотизм деньгами не измеряется

Разноголосица в период радикальных реформ не позволила бы развиваться стране в 90-е годы прошлого века. Впрочем, и сейчас государству нужна не хайпократия, не экспертные оценки «диванных аналитиков», а реальный ежедневный труд. Если каждый начнет менять жизнь вокруг себя к лучшему, как это делали государственники 90-х годов во главе с Елбасы, то и развитие будет более ощутимым для каждого. Об этом наши «Простые истории» с людьми, которые вложили свой скромный вклад в общее дело построения независимого Казахстана.
В беседе с известным общественным деятелем, актюбинским предпринимателем, почетным строителем Казахстана Шамилем Каспрановым мы говорили о Независимости, современных ценностях и жизненных ориентирах.
Например, какие сегодня ориентиры демонстрирует некоторая часть сетевого сообщества Казахстана? Почему понятие «критическое мышление» в определенных кругах выворачивается наизнанку, отождествляясь исключительно с критикой официальных органов?
Чиновников, конечно, есть за что критиковать. Но ведь «критическое мышление» на самом деле гораздо более широкое понятие. Если бы население более критически подходило к информации в соцсетях, многие нелепые фейки не получили бы распространения, не расцветало бы буйным цветом мошенничество, было бы меньше негатива в информационном поле.
Шамиль Гайнанович говорит, что, когда кто-то начинает громогласно чернить все подряд, он тут же пресекает разговор одним аргументом: «А вы вспомните, как было на заре Независимости страны, и сравните с тем, что имеем сейчас».
Был, конечно, и в 90-х годах «хайп», попытки обрядить охлократию в демократические одежды. По поводу таких критиканов очень четко высказался Елбасы 24 апреля 1990 года на I сессии Верховного Совета Казахской ССР ХII созыва по случаю избрания его Президентом Казахской ССР.
«Присмотритесь внимательно и вы увидите, что одни работают, другие изо дня в день мечутся, сколачивают митинги, распространяют дезинформацию, разжигают нетерпимость... – заметил Первый Президент Казахстана. – На государственные и общественные органы оказывается давление посредством всякого рода ультимативных требований... Никому не надо забывать, что демократия неотделима от порядка и организованности, строгого соблюдения закона».
После развала СССР эти процессы еще более усугубились. И практически везде, кроме Казахстана, политические дрязги спровоцировали кровавые столкновения. Разве кто-то может оспорить этот факт?
Вспоминая те времена, Шамиль Каспранов не скрывает: было очень тяжело. Царила тотальная безработица, вовремя не платили пенсии, зарплаты, люди еле концы с концами сводили. Надеяться нужно было только на себя, на свои силы, знания, на счастливый случай, наконец. Тот, кто выдюжил, не сломался – позже и поднялся на ноги. Чтобы как-то прокормить семью, многим приходилось, положив под сукно свои дипломы, торговать на рынке, становиться частными извозчиками. Надо было как-то выкручиваться.
Но ведь сейчас гораздо больше возможностей. Больше социальных лифтов, создаются условия для развития бизнеса. Другое дело, что возросли требования к качеству жизни и к государственным органам. Но почему тогда некоторые граждане занижают требования к себе? Позволяют себе не учиться и не могут впоследствии найти достойную работу?
Уроки 90-х годов были бы крайне полезны сегодня. Они как лакмусовая бумажка обнажали истинную сущность людей. И те, кто хотел работать, даже в те непростые времена работу находили. Она есть всегда.
Не сломаться в нелегкие времена Шамилю Гайнановичу помогли твердость его характера, завидное упорство. Таким воспитала его мама, которая одна растила четверых детей. И он всегда старался оказывать ей поддержку. Трудности, наоборот, его закалили, хотя приходилось во многом себе отказывать.
В свое время окончил строительный техникум. Работал на химзаводе. Участвовал в стройке серно-кислотного комплекса этого предприятия в городе Алга. Полученный тогда багаж знаний и опыта стал в последующем твердой основой для открытия собственного бизнеса в строительной сфере.
Получив среднее техническое образование, решил учиться дальше. Заочно окончил Алматинский институт народного хозяйства по специальности «экономист». Работал на ЖБИ-70, руководил ПМК, потом был переведен в областное управление производственно-строительного назначения.
В «лихие» годы Шамиль Гайнанович, работая в одной стройкомпании, параллельно увлекся пчеловодством. Для себя, конечно, для души. Держал пасеку вагонного типа в с. Родникова, что в 40 км от Актобе. В Шымкенте пчел закупил, бывало, до 3 тонн меда получал за сезон. Правда, со сбытом не всегда клеилось. В 90-х пасеку он передал своему другу, а сам решил открыть собственное дело – автостоянку, позже создал прорабский стройучасток, чтобы выполнять заказы частного порядка.
Первым объектом стал заброшенный комплекс МЖК. Власти его даже снести хотели. Шамиль Каспранов обратился в акимат. Тогда такие объекты отдавали в доверительное управление: то есть бери бесплатно, достраивай и продавай. Взялся за дело на свой страх и риск. Из техники – только малая механизация: подъемники, сварочный аппарат, инструменты... Да и в бригаде лишь несколько человек.
Для закупки стройматериалов, аренды машин частных перевозчиков катастрофически не хватало финансов. А кредит в те годы оформить в банке было непросто: чтобы получить 500 тыс. тенге по тем временам, нужно было заложить буквально все имущество, вплоть до квартиры, личного транспорта и автостоянку в придачу. Пришлось искать разные оптимальные пути и вертеться как белке в колесе.
Но работы старались не затягивать. Объект в конце концов сдали под ключ. С возведением первого жилого дома, уверовав в свои силы, стали искать новые заказы. Под стройку выкупали земельные участки у частных компаний. Правда, с этим также возникало немало трудностей, но старались преодолевать их: после МЖК взяли под свою ответственность строительство еще одного объекта – пятиэтажку близ областной типографии, а через время – 8-подъездного дома в другом районе… Так постепенно ширился объем работ, а с ним росло и число бригад, крепла техническая база стройорганизации.
Как говорит Шамиль Гайнанович, на примере становления его компании можно реально увидеть, как развивалась в целом вся стройиндустрия страны за годы независимости. Ведь на первоначальном этапе у всех были одни и те же проблемы и трудности. Слабые не выдерживали, сворачивали с пути. Кто-то банкротился. Так или иначе, время расставило все по местам. Отрасль ныне представляют сотни успешных отечественных строительных предприятий во всех регионах республики.
В технике недостатка нет. Кадры растят сами – предприятие вкладывается в обучение работников в Актюбинском институте им. С. Баишева, в стенах регионального госуниверситета им. К. Жубанова. При приеме на работу учитываются, безусловно, опыт, знания, стаж, характеристика.
– Прежде чем стать начальником участка, нужно пройти все ступени роста: от рабочего, звеньевого до бригадира, мастера, – говорит Шамиль Каспранов. – Таков наш принцип. Нет такого, чтобы сразу же по окончании учебы у нас становились руководителями. Немало сегодня талантливых молодых специалистов, которые работают начальниками участков. Но прежде чем ими стать, они получили хороший практический опыт на самых низовых звеньях.
Впрочем, добавляет Шамиль Гайнанович, на такое нынче не каждый молодой человек соглашается. Если диплом в кармане, все сразу хотят теплый кабинет, служебную машину, высокую зарплату. Приходится объяснять, что профессионалом своего дела можно быть и не в кресле начальника. И тому сотни примеров, когда за той же простой работницей-отделочницей по клейке обоев, имеющей свое ИП, давно закрепилось слово «миллионер». Классный специалист всегда будет нарасхват.
Увы, как полагает почетный строитель, сегодня среди отдельной части молодежи нет никакого интереса к рабочей профессии, ее они считают ниже своего достоинства.
– С такими у нас разговор короткий, – говорит Шамиль Гайнанович. – Коллектив наш подобран не из лентяев. Каждый занимается своим делом. На ответственных участках – надежные, опытные люди. И мне легко работать с ними. Я могу уехать в командировку и в онлайн-формате постоянно регулировать процесс. Все отработано. Специалисты расставлены, как на шахматной доске.
Шамиля Каспранова в области знают и как мецената, готового протянуть руку помощи нуждающимся. За счет собственных средств он построил в Актобе крупный спортивный комплекс – Дворец единоборств площадью 6 тыс. кв. м и стоимостью 2,8 млрд тенге.
– Это мой родной край, который взрастил меня, и я считаю, что каждый, будь то бизнесмен или рядовой гражданин, если имеет возможности помочь процветанию и развитию родной земли, должен поступить так же.
Шамиль Гайнанович добавил, что не все измеряется деньгами, любовь к родной земле – она всегда выше, и он поступил так по велению своего сердца. Тем более регион нуждался в таком спортивном комплексе, и с его вводом у всех теперь есть возможность заняться любимыми видами спорта. Это его лепта в развитие массового и профессионального спорта, в то, чтобы подрастающее поколение было сильным и здоровым.
Шамиль Гайнанович оказывает помощь малоимущим. Обеспечил крышей над головой пострадавших от наводнения, многодетную семью, вручил ключи от новой квартиры девочке-сироте из дома юношества. В родном селе Тамды построил фельдшерско-акушерский пункт…
– Строительство жилья остается главным для меня, – говорит Шамиль Каспранов. – И в год 30-летия Независимости мы намерены сдать под ключ на радость новоселам еще несколько сотен квартир.