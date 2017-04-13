​Патриотизм и обычаи

Амина Урпекова, и. о. руководителя отдела социально-политических исследований КИСИ при Президенте РК

Любовь к Отчизне, пат­риотизм должны стать той необходимой основой, которая позволит Казахстану достичь целей вхождения в тридцатку самых развитых стран мира. Это не новое, но действительно значимое и необходимое условие. В данном ключе программа «Туған жер» посредством формирования уважительного отношения, воспитания чувства гордости позволит выстроить основу для формирования общеказахстанского пат­риотизма и бережного отношения к нашей общей Родине – Казахстану.

Ключевыми ценностями программы станут почитание традиций и обычаев казахстанского народа, забота о природе и истории местности, где родился и вырос.