Главная тема встречи, организованной Институтом общественной политики НДП «Нур Отан» и Институтом истории государства, – роль национальной истории в воспитании молодежи и формировании казахстанского пат­риотизма.

Открывая заседание, первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Бауыржан Байбек подчеркнул, что перед политичес­ким объединением стоят задачи по эффективной реализации важнейших государственных задач. Он напомнил, что в Стратегии «Казахстан-2050» лидер партии подчеркнул необходимость патриотического воспитания подрастающего поколения, укрепления казахстанской идентичности. В связи с этим необходимо разъяс­нять политику Главы государства, рассказывать о том, что сделано в первые годы независимости.

Как отмечалось, «круглый стол» посвящен работе по формированию казахстанского патриотизма, воспитанию молодежи на основе изучения национальной истории. Это важный момент для дальнейшего развития нашего государства и консолидации общества.

Первый зампред партии акцентировал внимание еще на одном важном событии, связанном с принятием нового партийного документа:

– По поручению Лидера партии в регионах с участием депутатов Мажилиса, известных общественных деятелей, представителей неправительственных организаций мы обсудили проект новой доктрины, который является, можно сказать, конституцией партии, закрепляющей основные наши ценности, сформированные за годы независимости.

В ближайшее время проект доктрины будет опубликован в партийных печатных изданиях, а также на сайте НДП «Нур Отан». После этого она будет вынесена для широкого обсуждения с целью дальнейшего внесения на рассмотрение внеочередного съезда партии, который, как сообщалось, пройдет 18 октября текущего года.

– Думаю, что предстоящий XV съезд станет новой страницей в развитии нашей партии и будет способствовать еще большей консолидации не только нуротановцев, но и общества в целом, – сказал Бауыржан Байбек.

В контексте обозначенной тематики была затронута и деятельность молодежного крыла партии – «Жас Отан». Подчеркивалось, что в рамках выполнения поручений Н. Назарбаева проводится большая работа по обновлению партии. «Жас Отан» акценты в своей работе должен ставить на вопросах развития сельской молодежи. Важно, чтобы молодежное крыло стало социальным лифтом для продвижения молодых, площадкой для реализации креативных идей. При НДП действует школа политического менеджмента, где проводятся открытые курсы и мероприятия. В школе предусмотрены практические тренинги по формированию культуры демократии, соз­данию неправительственных организаций, развитию общества. По замыслу организаторов это будет школа открытого типа, способная формировать общественное мнение и проводить общественную дискуссию по важнейшим вопросам развития государства. Понятия государство, молодежь и патриотизм неразрывно связаны. Озвучивая неоднократно эту мысль, Б. Байбек привел в пример и казахстанскую футбольную команду «Шахтер», одержавшую на днях впечатляющую победу над знаменитым европейским клубом.

– Это говорит о том, что государство делает правильные инвестиции. Воспитывает новые кадры, использует современную идеологию, все это и дает свои результаты, – подчеркнул спикер. По его словам, сегодня задача партии – объединить молодежь, разъяснить историю доступным ей языком. Историю надо разъяснять детям на примерах из детских сказок, на книгах, обучающих программах. Велика роль кино, литературы, искусства, все это должно работать на пропаганду наших ценностей. Поэтому важная задача сегодня, используя возможные средства, в том числе Интернет, через формирование новых учебников и программ обеспечить широкое разъяснение той работы, которая проводится сегодня историками.

Тема патриотического воспитания в контексте осмыс­ления исторических процессов нашла свое продолжение в выступлении президента АО «Казахфильм» Ермека Аманшаева, отметившего, что среди ключевых кинопроектов студии немало фильмов историко-патриотической направленности, к примеру, фильм «Жаужурек мын бала». В планах – создание исторической кинокартины «Дорога к матери», которую планируется выпустить к юбилею Победы, и другие.

В ходе заседания «круглого стола» также выступили директор Института истории государства Буркитбай Аяган, директор Института истории и этнологии им. Ш. Уалиханова Хангельды Абжанов, публицист и главный редактор газеты «Айкын» Нурторе Жусип и другие.

Гуляим ТУЛЕШЕВА