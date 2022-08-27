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Патриотизм в лицах
Зарина Москау

История создания республики Алаш требует научного исследования и всесторонней пропаганды.

Об этом и многом другом в ЕНУ им. Л. Гумилева говорили ученые-историки на международной научно-практической конференции «105-летие республики Алаш и истоки Казахской конституции: новые источники, проблемы и перспективы исследования», организованной научно-исследовательским институтом «Алаш» при содействии демократической партии «Ак жол».

Модератором мероприятия выступил проректор вуза, известный ученый Дихан Камзабекулы. Поприветствовав коллег, принимавших участие в работе конференции как непосредственно в зале, так и в онлайн-формате, он отметил, что в последнее время звучат разные мнения относительно автономии Алаш, ее места в истории страны, высказываются сомнения, не имеющие под собой никакой почвы.

– Необходимо пропагандировать историю Алаш, в том числе в научных кругах, всесторонне исследовать. Великая мечта основателей республики Алаш созвучна идее Мәңгілік Ел, – подчеркнул он.

О том, что историю нужно пропагандировать в лицах, то есть через жизнь и деятельность великих личностей, говорил доктор исторических наук, директор Института истории и этнологии им. Ш. Уалиханова Зиябек Кабульдинов.

– Нам нужны сильные учебники, нужны академические издания по истории, об этом в своей статье «Независимость превыше всего» писал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, – отметил ученый.

«Алаш как первая Казахская республика» – так звучал доклад депутата Мажилиса Парламента РК, лидера парламентской фракции «Ак жол» Азата Перуашева.

– Наша партия еще 15 лет назад впервые с трибуны заявляла о том, что история Алаш требует изучения, и предлагала провести мероприятия на высоком уровне накануне 95-летия автономии. Но тогда наши инициативы не нашли одобрения, – вспомнил депутат.

Об аспектах и последствиях сталинской политики национального размежевания в Центральной Азии в 1924–1925 годы в контексте Алашско-Казахской Республики рассказал в своем докладе директор НИИ «Алаш» ЕНУ им. Л. Гумилева Султан Хан Аккулы.

С докладами также выступили другие ученые – историки из Казахстана, а также России, Кыргызстана, Японии, Польши.

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