Патрисия Каас: Я путешествую по миру, как ветер…

Известность к Патрисии Каас пришла стремительно в конце 80-х, и с тех пор во всем мире поклонников ее голоса – узнаваемого, с грудным тембром и обворожительной хрипотцой не становится меньше. Она настоящая звезда, икона стиля, женщина-загадка – элегантная, сдержанная в общении и раскрепощенная на сцене, где проходит большая часть ее жизни. На пресс-конференции в Астане волновалась переводчица, посол Франции в Казахстане Франсис Этьен постоянно говорил певице комплименты, а журналистов «бросало» от вопроса к вопросу…

Каас поет Пиаф

– Я рада быть в Астане, куда привезла с собой холод, – с улыбкой начала пресс-конференцию Патрисия. – Здесь я впервые, а в Казахстане не была около 15 лет, но храню теплые воспоминания о визите, состоявшемся в начале 90-х.

Ее новая программа посвящена памяти легендарной Эдит Пиаф, которая умерла 50 лет назад. Голос Патрисии Каас часто сравнивают с голосами Эдит Пиаф и Марлен Дитрих. Кстати, певица собиралась воплотить образ Марлен на экране, однако этот проект не состоялся, а Дитрих отчасти посвящена предыдущая программа Патрисии – «Кабаре».

– «Каас поет Пиаф» – не просто концерт, а спектакль, который связан с жизнью Эдит, например, ее знакомством с Жаном Кокто, – объяснила П. Каас. – Был длительный период подготовки, мировое турне программы идет более года, мы стараемся воздать должное великой певице, вспомнить ее песни. Такие проекты накладывают отпечаток и на твою личность.

Патрисия Каас и ее музыканты не «перепевают» репертуар Эдит Пиаф, а обращаются к созданным ею образам, талантливо и оригинально рассказывают о ее судьбе. Почти два часа пролетают незаметно. Патрисия Каас проживает каждый номер, видно, как вдохновляет ее и сценическое действо, и реакция публики, которая не только аплодировала и дарила цветы любимой певице, но и после утонченно-озорного инструктажа Патрисии пела вместе с ней.

Музыка и кино

Программу, посвященную Пиаф, помогали готовить Шарль Азнавур и Ален Делон, вместе с последним Патрисия сделала клип, который демонстрировался во время концерта на экране. В свободное время она слушает Жан-Жака Гольдмана и Zaz, тепло вспоминает о дуэте с российской группой «Уматурман». А на вопрос, посвящены ли ее песни конкретным мужчинам, отвечает так: «Песня – магия текста и музыки. Все композиции о любви так или иначе связаны с историей, которая пережита или проживается на данный момент».

– Люблю проекты, которые рождаются естественно, – заметила певица. – «Уматурман» – молодая группа, которую нахожу свежей и интересной, мне понравилась песня. Все произошло спонтанно, состоялся интересный обмен. Я не скажу, что откажусь от музыкального проекта, если он будет инициирован казахстанской группой, но все должно быть естественно.

С музыкальным искусством Казахстана и звучанием домбры французская исполнительница не знакома, но кое-что, как считает сама, все-таки знает: «В вашей стране меня встречают по казахским традициям: женщины в красивых костюмах кидают конфеты, звучит оригинальная музыка, которая наверняка является казахской национальной, так что я знаю ее, но не отдаю себе отчета…»

Патрисия Каас сама написала песню всего один раз, но уверена, что певец разделяет авторство с композитором и поэтом, так как привносит в композицию что-то свое, передает слушателям и свои чувства.

– Мой первый кинематографический опыт состоялся в 2001 году, и это была огромная удача, так как я снялась в фильме Клода Лелуша «А теперь, дамы и господа», где оказалась в объятьях Джереми Айронса, – рассказала Патрисия Каас. – Я играла роль певицы, знакомую мне. Два года назад снялась в роли матери, которая потеряла дочь. Женщина хочет узнать, как и за что она убита. Мне потребовалось два месяца, чтобы решиться принять роль. Я не знала, какой буду актрисой, как передам всю боль и гнев этой женщины, сыграю то, что никогда не переживала в жизни. В итоге продюсеры настояли на моем участии, и я окунулась в проект, который оказался очень глубоким, почувствовала свою хрупкость, уязвимость, к чему не была готова…

О звездной болезни

Вопрос о райдере и возможных «капризах звезды» вызвал у нашей гостьи некоторую растерянность:

– Специальные условия – сильно сказано… Конечно, мы просим, чтобы был нужный свет и звук, без которых не провести концерт. Это необходимая техническая часть, и я передаю информацию организаторам. А мне нужна теплая гримерка, чай, лимон. Не думаю, что у меня какие-то сверхъестественные требования. Моя команда заботится обо мне. Например, это касается состояния сцены, ведь я хожу на высоких каблуках…

Болат Мажагулов, руководитель Управления культуры города Астаны, добавил, что райдер для звезды такого уровня очень скромный, главный акцент – свет и звук, и еще певица переживает за свой коллектив, чтобы комфорт­но было именно им.

– Звезда побуждает мечтать других людей, и я не хочу забирать мечту, – продолжала размышлять Патрисия. – Я не отношусь к тем, кому много дают, а они требуют все больше и больше. Если меня спросить: звезда ли я? Нет, скажу, нет. Но лучше спрашивать тех, с кем я работаю. Мы хорошо общаемся, и думаю, они всегда рады пос­ле завершения очередного турне начать вновь работать со мной.

Патрисия Каас далека и от политики, в первую очередь она – певица: «Человек легко идентифицирует себя с артистом, и нужно очень четко знать и быть уверенным в том, что говоришь людям. Поэтому я стараюсь не вмешиваться в то, чего не знаю. Предпочитаю, чтобы мое имя связывали с работой ассоциаций и обществ, помогающих больным и бездомным…»

Скоро Новый год…

Певица – младший ребенок в большой семье и очень привязана к своим родным. Когда заболела мама, Патрисия подарила ей плюшевого мишку. После ее смерти он стал талисманом дочери и теперь тоже путешествует из страны в страну. А гастролирует его хозяйка чрезвычайно много. Так, в 2013 году у нее 150 концертов!

– Так бывает не всегда, – уточнила она, отвечая на вопрос о досуге. – Есть годы, когда я не нахожусь в турне. Отдыхаю довольно банально, как все, кто находится в постоянном движении, много путешествует. Люблю быть дома, в квартире, которая досталась в наследство от мамы, люблю убираться, декорировать, встречаться с друзьями, с семьей. Я путешествую по миру, как ветер, и не успеваю узнать города и страны. Для этого нужно остаться хоть ненадолго, осмотреться, что нереально в моем случае.

Не могли не спросить Патрисию и о том, как она отмечает Новый год и Рождество, приближение которых уже чувствуется повсюду.

– Новый год, пожалуй, такой же день, как и все остальные. Главный праздник – Рождество, так как это семейный праздник, он напоминает мне детство: большой стол с родителями, которых больше нет, братьями и сестрами. Рождество – это запах елки, шоколада, приготовленного мамой печенья, – оживленно вспоминала Патрисия. – Подарки ждали, но главное – собраться всем вместе. И сегодня в Рождество, когда я присоединяюсь к семье и привожу подарки, все даже сердятся, что их много, но самое ценное – ощущение единения. Трудно вспомнить, какой подарок был лучшим, с детства прошло так много времени… Подарок, который трогает до глубины души, не обязательно дорогой, это может быть ужин с семьей или с человеком, который тебя любит, или встреча с тем, кто подарит цветы.

Песни – как море

Посол Франции в Казахстане Франсис Этьен подчеркнул, что Патрисия Каас – «часть национальной культуры, а ее неподражаемый голос будут узнавать и через десятки лет. Почему люди любят ее? Она провоцирует эмоции, и каждый слушатель испытывает свои чувства, а потом помнит их. Песни Каас универсальны: они трогательны, искренни и говорят многое даже тем, кто не знает французского языка. Мы попадаем в эти песни, как в море, мы пропитываемся ими и «выходим» еще более счастливыми. Мало событий в жизни дают такое ощущение счастья».

– Мировое турне, посвященное Эдит Пиаф, началось более года назад. В Астане мы даем уже ­121-й концерт, наше путешествие приближается к финалу, – сказала Патрисия Каас. – С одной стороны, я рада, ведь есть усталость от перелетов, разницы во времени, каждый вечер ты ложишься спать на новом месте, это тяжело физически. С другой стороны, когда заканчиваешь турне, испытываешь и страх, ты привязался к людям, которые рядом с тобой… Однако ты выходишь на сцену, начинаешь петь и чувствуешь реакцию зала, слышишь аплодисменты. Я заряжаюсь энергией публики и благодарна ей.

Наталья КУРПЯКОВА