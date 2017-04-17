​Пациент должен быть доволен

Считанные месяцы остались до внедрения обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), потому активизировалась информационно-разъяснительная кампания, в том числе в среде работников средств массовой информации, которые и доводят до населения суть ОСМС. На днях на площадке Службы центральных коммуникаций состоялась встреча председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Елены Бахмутовой с главными редакторами СМИ, известными общественными деятелями и блогерами.

В ходе откровенного разговора обсуждались вопросы, касающиеся функций и прозрачности деятельности ФСМС, снижения ставок взносов и отчислений в фонд, лицензирования медицинских организаций и заключения договоров на оказание услуг в рамках ОСМС, привлечения в систему частных медицинских организаций, а также контроля качества медицинских услуг.

Собравшиеся выразили мнение, что пациент как участник системы и плательщик должен иметь право оценивать качество медуслуг, и это один из способов укрепить доверие к медицинскому страхованию. Cуществуют рычаги контроля: медорганизации оплачивают полную стоимость проведенного лечения, если оно выполнено в полном соответствии с клиническими протоколами, доказана его результативность, нет жалоб пациента. Теперь этот процесс нужно унифицировать, вовлечь в него получателей медуслуг и на основе полученных оценок составлять рейтинг медицинских организаций.

– Мы приняли решение о необходимости создания департамента по работе с населением, – отметила Елена Бахмутова. – Деятельность медорганизаций оценивается на процессном уровне, но самое главное – мы будем работать с застрахованными клиентами, а значит должны подумать над инструментами установления обратной связи.

Работники фонда уже рассматривают следующее предложение: получая направление в стационар, пациент узнает стоимость лечения, которое оплачивает фонд, а при выписке он должен поставить баллы стационару, и если неудовлетворенность окажется выше определенного процента, то к клинике будут применяться соответствующие финансовые рычаги.