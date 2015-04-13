Пациент Мангистауской больницы избил травматолога

Происшествия
Пациент Мангистауской областной больницы побил врача-травматолога, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный портал "Лада".
Инцидент произошел 15 декабря 2014 года при поступлении гражданина А. в приемный покой. Сообщается, что между пациентом и врачом произошла ссора. Мужчина нанес врачу два удара в голову. По данным пресс-службы суда, травматологу были причинены телесные повреждения средней тяжести.
"Приговором суда подсудимый А. признан виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год, с установлением пробационного контроля", – говорится в постановлении актауского городского суда.
Инцидент произошел 15 декабря 2014 года при поступлении гражданина А. в приемный покой. Сообщается, что между пациентом и врачом произошла ссора. Мужчина нанес врачу два удара в голову. По данным пресс-службы суда, травматологу были причинены телесные повреждения средней тяжести.
"Приговором суда подсудимый А. признан виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год, с установлением пробационного контроля", – говорится в постановлении актауского городского суда.