Пациент набросился с кулаками на врача-травматолога в Караганде (видео)

Пациент ударил врача-травматолога в одной из больниц города Караганды. Инцидент попал на видео, передает Kazpravda.kz со ссылкой на eKaraganda.

Происшествие произошло в травмпункте Многопрофильной больницы имени профессора Х.Ж. Макажанова 16 апреля.

Мужчина 1986 года рождения обратился с жалобами на отечность и боль в кисти руки. Врач диагностировал перелом, предложил наложить гипс. Пациент отказался.

Позже в холле больницы мужчина догоняет врача и вальяжно кладет руку ему на плечо. Врачу не понравилось это панибратство. Он без какой-либо агрессии сбросил его руку с плеча. Это взбесило мужчину, и он ударил врача локтем в лицо, а позже еще раз.

В больницу вызвали наряд полиции. Врач написал заявление на пациента.

«Данный факт зарегистрирован. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводится расследование», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.