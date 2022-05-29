Пациентка ужаснулась состоянию коек в больнице в Акмолинской области – видео

Пациентка сняла эмоциональное видео о состоянии коек и постельных принадлежностей в сельском отделении Кокшетауской городской многопрофильной больницы, сообщает Kazpravda.kz.

Видео было опубликовано в соцсети.

«Смотрите, в каких условиях мы лежим. Таких кроватей даже у осужденных нет», – эмоционально говорит автор ролика, демонстрируя больничные койки без матраса, с прогнувшимися решетками основания, которые на одной из кроватей накрыты деревянной доской, рваное постельное белье.

В управлении здравоохранения Акмолинской области сообщили, что 28 мая в ходе административного обхода руководство Кокшетауской городской многопрофильной больницы выехало в отделение паллиативной помощи села Красный яр.

«По ранее выпущенному видеоматериалу в социальных сетях о состоянии коек в отделении информируем, что на сегодняшний день были заменены небольшое количество коек. В ближайшие дни планируются завоз и замена остальных мебельных принадлежностей», – отметили в управлении.

В ходе обхода были проведены встречи с пациентами отделения, выслушаны и взяты на особый контроль заявления и предложения пациентов, заверили в ведомстве.