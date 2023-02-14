Пациентку, перенесшую 53 остановки сердца за сутки, спасли столичные врачи

Врачи городской многопрофильной больницы №2 в Астане 35 дней боролись за жизнь пациентки. За сутки ее сердце останавливалось 53 раза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима столицы.

Фото: пресс-служба акима Астаны

6 января каретой скорой помощи в МГБ №2 экстренно доставили пациентку в крайне тяжелом состоянии за счет инфаркта миокарда. С момента поступления в течение 10 минут ей сделали операцию (коронарография и стентирование).

Кровообращение постоянно останавливалось. Всю ночь и весь день ей заново «заводили» сердце, которое то и дело переставало биться. За сутки сердце останавливалось 53 раза. Пришлось подключить ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), которая выполняла функцию искусственных сердца и легких.

Врачи в течение 35 дней не отходили от пациентки, вели постоянное наблюдение по мониторам. За это время у женщины открылось кровотечение, затем пошли воспалительная реакция, сепсис и системная полиорганная недостаточность.

«Несколько раз вернуть пациента с того света, не просто поставить на ноги, но и сохранить все функции организма – даже опытные реаниматологи, не раз проводившие подобные операции, называют это «медицинским чудом», – отметил заведующий отделением Кардио БИТ больницы Расул Сагнаев.

«Пациентка выжила, у нее сохранилось эффективное сознание, к счастью, не пострадал головной мозг. Для этого была проделана большая командная работа врачей приемного покоя, интервенционных кардиологов, кардиохирургов, дежурных врачей кардио БИТ (Руслан Калиев, Каскыр Наурыз, Лунара Кадырова, Ришат Айткали), медсестер и санитарок. И для нас эта большая победа», – подчеркивает старший ординатор кардио БИТ Сабит Айнамкулов.

Сейчас пациентка стабильна и переведена в отделение интервенционной кардиологии.