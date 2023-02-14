Пациентку, перенесшую 53 остановки сердца за сутки, спасли столичные врачи

Общество, Здравоохранение
15

Врачи городской многопрофильной больницы №2 в Астане 35 дней боролись за жизнь пациентки. За сутки ее сердце останавливалось 53 раза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима столицы.

Фото: пресс-служба акима Астаны

6 января каретой скорой помощи в МГБ №2 экстренно доставили пациентку в крайне тяжелом состоянии за счет инфаркта миокарда. С момента поступления в течение 10 минут ей сделали операцию (коронарография и стентирование).

Кровообращение постоянно останавливалось. Всю ночь и весь день ей заново «заводили» сердце, которое то и дело переставало биться. За сутки сердце останавливалось 53 раза. Пришлось подключить ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), которая выполняла функцию искусственных сердца и легких.

Врачи в течение 35 дней не отходили от пациентки, вели постоянное наблюдение по мониторам. За это время у женщины открылось кровотечение, затем пошли воспалительная реакция, сепсис и системная полиорганная недостаточность.

«Несколько раз вернуть пациента с того света, не просто поставить на ноги, но и сохранить все функции организма – даже опытные реаниматологи, не раз проводившие подобные операции, называют это «медицинским чудом», – отметил заведующий отделением Кардио БИТ больницы Расул Сагнаев.

«Пациентка выжила, у нее сохранилось эффективное сознание, к счастью, не пострадал головной мозг. Для этого была проделана большая командная работа врачей приемного покоя, интервенционных кардиологов, кардиохирургов, дежурных врачей кардио БИТ (Руслан Калиев, Каскыр Наурыз, Лунара Кадырова, Ришат Айткали), медсестер и санитарок. И для нас эта большая победа», – подчеркивает старший ординатор кардио БИТ Сабит Айнамкулов.

Сейчас пациентка стабильна и переведена в отделение интервенционной кардиологии.

 

Популярное

Все
Наша страна намерена стать одним из мировых центров в сфере мотогонок
В Марокко завершился клубный чемпионат мира, триумфатором которого оказался победитель европейской Лиги чемпионов
Соцсети описывают всевозможные техники, выполняя которые можно привлечь удачу. Многие из этих «инструментов» казахи активно практиковали в прошлом. В этом – исконная народная мудрость
Кушать испорчено! О бруцеллезном молоке и пищевых отравлениях
Командир звена авиационной эскадрильи майор Николай Кириллов один из первых кто освоил казахстанские беспилотники
Свыше 200 тенге – такая разница в цене за десяток яиц наблюдается в разных торговых точках Павлодара. Самый доступный товар – на фермерском рынке «Жайляу»
Недорогой лук завезли в магазины Улытау и Кызылординской области
Посевная боль. Как удержать снег на полях, чтобы получить богатый урожай?
Они не прошли мимо чужой беды, а сразу бросились на помощь и спасли людей, рискуя собственной жизнью
В Костанае исчезают мемориальные доски. Кто и как их должен искать, законом не регламентировано
Смогут ли казахстанцы продолжить учебу в пострадавшей от землетрясения Турции?
Звездный турнир и прощальный забег Рыпаковой
Первая попытка из пяти
Дебоширам – по заслугам
В кругу литературных героев
Регистрация продолжается
«Морзянка» по-прежнему в строю
Пример настоящего профессионала
Штрафы на сумму свыше миллиона тенге взысканы с предпринимателей, устроивших мусорную свалку рядом с жилым массивом
Добрые люди всегда в почете
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Западно-Казахстанская область занимает последнее место в республике по выделению средств на организацию горячего питания в школах
Установлена личность погибшего в Турции казахстанца
Виза С-5 как барьер для инвесторов
В Риддере населению вернут деньги за услуги теплоснабжения, которыми горожане обеспечивались не в полном объеме
Закон Республик и Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Пропавшую в Турции казахстанку извлекли живой из-под завалов
Землетрясение в Турции привело к сдвигу литосферных плит
Закон Республики Казахстан
Более пяти лет скрывалась от банка должница в Усть-Каменогорске
Республиканцы видят свет в конце тоннеля
Предприниматели-импортеры платят по 5 млн тенге за проезд одной фуры через казахстанско-китайскую границу
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Еще раз о кино
Токаев подписал закон о цифровых активах
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию

Читайте также

Пропавшая в Турции казахстанка найдена погибшей
Смогут ли казахстанцы продолжить учебу в пострадавшей от зе…
Главной парадигмой Социального кодекса будет принципиально …
Штрафы на сумму свыше миллиона тенге взысканы с предпринима…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]