​Павильоны к сдаче готовы

Первоначальные планы по привлечению 100 стран к участию в выставке «ЭКСПО» – именно такое обязательство было прописано нашей страной в Регистрационном досье – перевыполнены. Официально подтвердили свое участие 104 страны.

– Никаких сомнений не вызывает, что мы достигнем рубежа в 110 стран, потому что у нас еще есть время, мы, как говорится, открыли ворота и пока еще их не закрыли, ждем участников и заявок, – сообщил на брифинге журналистам директор департамента по работе с международными участниками нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Илья Уразаков.

Примечательно, что в случае осуществления этих прогнозов Казах­стан впервые в истории попадет в тройку стран по количеству привлеченных участников. На сегодня лидером выступает Португалия, соб­равшая на свою выставку более 140 стран, второе место – у Китая, где в выставке участвовала 121 страна. У Казахстана есть все возможности взять почетную «бронзу».

По словам И. Уразакова, в рамках выставки планируется проведение 25 международных конференций, форумов, посвященных теме ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего». Сама выставка откроется в период проведения саммита ШОС, запланированного на 9–10 июня 2017 года. Кроме того, в течение 93 дней выставки каждая страна получит возможность провести свои национальные дни. В настоящее время идет составление точного календаря активности стран.

Как сообщил глава департамента нацкомпании, в зону лучших практик выставки авторитетное меж­дународное жюри уже отобрало порядка 25 проектов. Это самые последние разработки, передовые технологии, нашедшие практическое применение в разных частях планеты.

Итогом выставки «ЭКСПО-2017»­ станет принятие ее участниками манифеста ценностей и принципов «Интеллектуальное наследие выставки». В этом историческом документе, по примеру Парижского соглашения по климату, будет предложен комплекс мер, которые страны намерены принять для решения вопросов охраны окружаю­щей среды, во­зобновляемых источников энергии, других аспектов развития энергетики.