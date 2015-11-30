Павлодар готовится к проведению крупного турнира по боксу

Рафаэль Вахитов в качестве почетного гостя присутствует практически на всех мероприятиях, проводимых в Павлодарской области. На снимке прославленный ветеран казахстанского бокса с Азаматом Макажановым.