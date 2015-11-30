Спорт
Павлодар готовится к проведению крупного турнира по боксу
Ерзат Сергазин
Соревнования на призы заслуженного тренера Казахской ССР, одного из основоположников становления павлодарского бокса Рафаэля Вахитова пользуются большой популярностью среди любителей бокса и проходят на высоком уровне, передает Kazpravda.kz

На 8-й ежегодный турнир за "призами" ветерана отечественного бокса съедутся мастера кожаной перчатки их разных стран, в числе которых боксеры Китая, Кыргызстана, Монголии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и многих регионов нашей страны.

Стоит отметить, что турнир пройдет согласно действующим правилам АИБА в десяти весовых категориях.

"Рафаэль Вахитов является легендой для нашего спорта. У патриарха павлодарского бокса за плечами свыше 60 лет тренерской работы, за время своей тренерской деятельности этот уважаемый специалист подготовил более трех десятков мастеров спорта", – говорит интернет-порталу Kazpravda.kz исполнительный директор Павлодарской областной федерации бокса, известный в прошлом боксер Азамат Макажанов.

В целом Макажанов отметил, в настоящее время разработана программа развития бокса в регионе.

Вывести популярный вид спорта на новый уровень, по его словам, удалось благодаря открытию в Павлодаре современного Центра бокса. "Ребята здесь живут, тренируются, все необходимое для занятий находится в комплексе, не надо лишний раз куда-то выезжать. Спортсмены всех возрастов перед выступлением на чемпионатах страны на базе центра проводят полноценные учебно-тренировочные сборы, получают необходимый объем витаминов, проходят восстановительные курсы", – добавил он.


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Рафаэль Вахитов в качестве почетного гостя присутствует практически на всех мероприятиях, проводимых в Павлодарской области. На снимке прославленный ветеран казахстанского бокса с Азаматом Макажановым. 

Отметим, что Рафаэль Вахитов является почетным деятелем физической культуры и спорта РК, его тренерский стаж составляет более 60 лет. За время работы в Павлодарской области им подготовлено более 30 мастеров спорта, три мастера спорта международного класса. Наряду с этим Рафаэлем Вахитовым подготовлены 18 чемпионов Казахстана, девять победителей ЦС ВДСО "Трудовые резервы", 15 победителей призеров СССР, Кубка СССР и международных турниров. Будучи наставником, он работал в качестве старшего тренера ЦС ВДСО "Трудовые резервы", готовил сборную Республики Казахстан.

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