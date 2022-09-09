Павлодарец избил 4-летнюю девочку, беременную жену и тещу

В полицию Павлодара с заявлением обратилась 42-летняя жительница города. Беременная женщина сообщила о ночном нападении ее сожителя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"По словам пострадавшей, мужчина нанес телесные повреждения ей самой, её 4-летней дочери и матери. Ребенка госпитализировали в больницу", – сообщил заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов.

Как пояснила потерпевшая, вернувшись домой в алкогольном состоянии, сожитель беспричинно нанес ей телесные повреждения, затем и её маме. В результате толчка, женщина ударилась головой об ванну.

Ребенка же мужчина поднял на уровне своего роста и бросил, девочка сильно ударилась головой об пол, её доставили в больницу.

В отношении сожителя проводится досудебное расследование по части 1 статьи 106 УК Республики Казахстан. Подозреваемый находится под стражей, добавили в полиции.