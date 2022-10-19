Павлодарец избил чужого ребенка из-за конфликта с его сыном

В Павлодарской области полиция провела проверку по видео, на котором мужчина избивает мальчика, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

При мониторинге социальных сетей стражи порядка 19 октября обнаружили в Instagram видео, где мужчина наносит побои несовершеннолетнему и выражается в его адрес нецензурной бранью.

9 октября с заявлением в полицию обратилась законный представитель пострадавшего ребенка.

«Установлено, что 8 октября 2022 года около 14:00 часов в селе Тлеубай района Теренколь мужчина 1978 года рождения выражался нецензурной бранью и нанес побои мальчику 2010 года рождения. По факту была назначена судебно-медицинская экспертиза, согласно которой «телесные повреждения, нанесенные ребенку, соответствуют причинению легкого вреда здоровью».

В связи с чем в отношении мужчины начато административное производство по части 1 статьи «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья». Собранный материал будет рассмотрен в суде 20 октября 2022 года, – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

В ДП уточнили, что причиной инцидента послужил конфликт между потерпевшим мальчиком и сыном мужчины.