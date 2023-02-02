Павлодарец убил собаку выстрелом из ружья на глазах у людей

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В Павлодаре средь бела дня мужчина убил собаку выстрелом из ружья. Первой об этом вопиющем случае сообщила зооволонтер Мария Гребенкина – свидетели жестокой расправы позвонили не только в полицию, но и к ней, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как сообщается, все случилось днем на автостоянке по улице Гагарина – мужчина выстрелил в собаку и уехал на белом джипе. Это видели из окна жители ближайших домов, в том числе и дети, а также сторож автостоянки. Свидетели не только вызвали правоохранителей, но и сообщили им госномера автомобиля.

Полицейские изучили место происшествия, которое было залито кровью, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. А вот зооволонтеры доставили еще живого пса в ветеринарную клинику, где его попытались спасти, но из-за серьезных ран и кровопотери операция не помогла.

На следующий день после ЧП в департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что личность мужчины, подозреваемого в жестком обращении с животным, установлена. Им оказался житель Павлодара - он выстрелил в собаку из гладкоствольного двуствольного ружья марки ТОЗ-34 12-го калибра, сейчас оружие изъято. Разрешение на хранение оружия у мужчины имеется.

"По данному факту проводится досудебное расследование по статье 316 УК РК. В отношении задержанного избрана мера пресечения "подписка о невыезде",- сообщил начальник Южного отдела полиции УП Павлодара Павел Павлов.

Отметим, что наказание по данной статье "Жестокое обращение с животным" предусматривает и штраф, и возможный арест, причем в том случае, если животное погибло, а преступление совершено публично, сумма штрафа доходит до тысячи МРП и прописана возможность лишения свободы на срок до года.

Павлодарская общественность требует открытого расследования этого дела и самого строго наказания. И не только за убийство собаки, но и за стрельбу в общественном месте.