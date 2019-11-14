Павлодарец воровал оградки с кладбища на такси

Полицейские Павлодара задержали 28-летнего мужчину, который 13 ноября текущего года совершил кражу чугунных оградок на Суворовском кладбище, сообщает Kazpravda.kz.
"Не имея собственного транспорта, молодой человек, чтобы увезти украденные надгробия, вызвал на кладбище такси. При досмотре автомашины полицейские обнаружили полный багажник оградок. Конструкции из нержавеющей стали мужчина планировал сдать в пункт приема металла, чтобы подзаработать", - проинформировали в пресс-службе ДП Павлодарской области.
По данному факту проводится проверка.
"Полицейские просят всех, у кого были похищены оградки с могил, обратиться по тел: 37-78-05, 37-80-06 или на "102", - добавили в пресс-службе.