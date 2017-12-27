Павлодарские кардиохирурги освоили новую технологию
Павлодарские кардиохирурги освоили новую технологию, позволяющую избавить пациентов от нарушений ритмов сердцебиения, сообщает Хабар.
"Во время операции больные участки замораживаются. Такое вмешательство в стенах местного кардиоцентра проводилось впервые", – отмечается в информации.
На мастер-класс специально пригласили профессора из Турции. Там впервые и разработали эту методику лечения. По мнению иностранного хирурга, в 90% случаев этот метод приводит к положительному результату.
"Эта методика не так давно используется в мире. Ее результаты, действительно, очень эффективные в лечении фибрилляций предсердий. Мы удостоверились в этом на своем опыте и очень надеемся, что данную методику хорошо освоят казахстанские специалисты", – сказал турецкий профессор Бахадир Инан.
По данным статистики, сейчас 5% населения Казахстана страдает нарушениями ритма сердца. В Павлодаре от этого недуга за день избавили двух пациентов.