Павлодарские котлы – лучшие!

Есть такое выражение: сквозь тернии – к звездам. Оно в полной мере подходит к ТОО «Павлодарский котельный завод», которое было образовано в 1998 году в двух выкупленных цехах угасающего ПО «Павлодартрактор». В них до этого пытались наладить выпуск знаменитой широкозахватной жатки «Степь», еще какое-то сельскохозяйственное оборудование, а потом махнули на все рукой. Экономика Казахстана только-только становилась на ноги, и многие проекты оказались невостребованными по времени. А вот сегодняшний генеральный директор товарищества Тимур Данияров и его компаньоны решили идти вперед и заняться производством котлов различной мощности и назначения. Дело в том, что в Казахстане в то время (да и сейчас, кроме ТОО «Павлодарский котельный завод», который является первенцем и лидером в этом производстве) никто не изготавливал данную продукцию, и ее закупали и закупают или в Барнауле, или в дальнем зарубежье. Мотивацией к бизнесу было и то, что в республике эксплуатируется более 5 000 котлов, которые нуждаются в модернизации, из них 13 мощностью 100 Гкал. Но не стоит думать, что у товарищества все было по схеме: пришел – увидел – победил. Коллектив порою шел методом проб и ошибок, искал лучшие варианты работы и новейшие технологии, испытывал финансовые трудности и, завоевывая рубеж за рубежом, упорно осваивал казахстанский рынок, преодолевая недоверие и сомнения покупателей. Да что они! Генеральный директор в беседе даже вспомнил такой факт: когда решили для себя сделать котел, чтобы в целях экономии автономно обогреть цеха для нормальной работы, то те, кто его изготавливал, открыто сомневались в успехе. Дескать, вряд ли эта конструкция размером с бытовой вагончик сможет обогреть два внушительных корпуса. Тем не менее сделали и запустили. Сегодня в цехах люди работают без верхней одежды. …Сделав ставку на выпуск отопительных котлов, Тимур Данияров и его брат Султан хорошо исследовали рынок. – Первое время мы занимались выпуском малых котлов до одной гигакалории в час, – рассказывает первый руководитель товарищества. – Эти котлы годятся для отопления школ, больниц, других родственных по площади объектов. Мы, к слову, 15 лет работали с нефтяниками страны, и на обслуживающих ими участках нефтепроводов Казахстана изготовили и смонтировали 56 котельных. – Я вам вот что еще скажу, – продолжал рассказ Т. Данияров, – мы изначально сделали ориентацию завода на то, чтобы не ввозить железо (металл) из-за границы, обходясь отечественным, перенимать только передовые западные технологии (на предприятии вдобавок есть свой проектно-технический, он же – конструкторский, отдел. – С. Г.). Сейчас мы перешли на котлы средней мощности – до 50 гигакалорий в час. Также делаем котельную на 100 Гкал. для города Сарани Карагандинской области. За прошедший период мы выстроили концепцию: раз Казахстан имеет дешевый уголь, то надо применить (что нами и было сделано) те технологии, которые позволяют его правильно сжигать, независимо от зольности. В последние 3 года мы успешно внедрили котлы с циркулирующим кипящим слоем. Одну такую котельную мы поставили на золотодобывающий рудник Семея, другую, как уже сказал, ставим в городе Сарани. Что нам дает применение таких котлов? Имея экибастузский уголь с зольностью до 38%, он в кипящем слое на воздушной подушке в наших котлах сжигается при понижении зольности до 20%. То есть шлаковые отходы уменьшаются более чем в 4 раза! При этом температура сжигания достигает 850 градусов Цельсия, что дает коэффициент полезного действия 86–88% (котел ручной загрузки топлива, да и механической, дает КПД около 65% из-за недожога топлива. – С. Г.). Я не берусь опережать события, но думаю, что к этой технологии придут на крупных ГРЭСах и ТЭЦах Казахстана, так как выгода очевидна. И мы в республике первые, кто это внедрил, достигнув, обобщаю, четырех факторов: снижения расхода топлива при сжигании, увеличения КПД, меньшего воздействия на экологию (с современными фильтрами выбросы составляют менее 20 микрограмм на кубический метр). Когда мы объединяем эти три показателя, то получаем в итоге четвертый фактор – пониженный тариф на тепло. …Здесь следует отметить, что в мире известны технологии изготовления подобных котлов. Ряд отечественных фирм даже пытались наладить их выпуск в Казахстане, но успех пришел лишь к ТОО «Павлодарский котельный завод». Тимур Данияров это объясняет так: нужен правильный подход по расчету камеры сгорания, плюс правильной подачи воздуха и такой же правильной автоматизации. Все это звучало убедительно, но хотелось услышать то, чем импортный котел отличается от павлодарского. Ответ был таков: если кто-то решит лично купить котел товарищества, к примеру, для обогрева дома, то сэкономит где-то 20%. Если же речь идет о котле большой мощности, скажем, в 50 гигакалорий в час для города Аксу Павлодарской области, где нехватки тепловых мощностей, то только его транспортировка из-за рубежа обойдется порядка в 300 тыс. долларов. Так как это негабаритный груз весом более 100 тонн. К слову, о весе и что существенно для эксплуатации: металл в павлодарских котлах более толстый, и, значит, они долговечнее. …Сегодня товарищество, готовясь к выпуску котлов еще большей мощности и повышая качество работ, усиленно занимается модернизацией предприятия. Было закуплено современное автоматизированное оборудование по резке и сварке металла (плазменное), чтобы исключить ручные работы и снизить время на выполнение тех или иных операций. Позже в цехе генеральный директор показал автомат плазменной резки металлов. Так вот, если для вырезания 600 отверстий в листе металла (зеркале отражателя котла, в которые вставляются трубы) прежде требовалось около месяца, то ныне – 40 минут! А еще готовятся закупить сварочного робота, который в разы ускорит этот процесс. Но и это не все. Сегодня завод за год изготавливает более 50 котлов средней мощности (50 Гкал), то, включив в работу все 14 тыс. кв. м площади цеха (сейчас задействовано 6,5 тыс. кв. м) и установив дополнительное оборудование, он сможет выпускать в год свыше 100 котлов. Причем с получением лицензии на 200 Гкал. А это уже уровень крупных городских ТЭЦ. Данный «козырь» позволил ТОО уже сегодня участвовать в реализации программы по развитию котельных моногородов Казахстана. Не исключено, что и по обновлению ТЭЦ областных центров. По словам Т. Даниярова, мощностей павлодарского завода хватит на весь Казахстан, тем более что на предприятии намечено расширение. Даже строительство нового административного комплекса. …Пресс-релиз гласил: «ТОО «Павлодарский котельный завод» производит промышленные котлы марки Yildiz, жаротрубные, паровые с водопроводными трубами, с кипящим слоем масла, термомасляные по лицензии немецкой фирмы Lenties на жидком, твердом и газообразном топливе. Котлы практичны в использовании и автоматизированы. В рамках международных норм они могут работать в течение 72 часов без вмешательства оператора. На сегодня работает 242 котла, установленных в Павлодаре, Усть-Каменогорске, Семее, Астане, Актобе и прилегающих к ним районах. Клиенты товарищества: АО «КазТрансОйл», Министерство обороны, Национальный ядерный центр, промышленные, торговые и бюджетные организации республики». И это, как представляется, только начало, так как товарищество сегодня не боится зарубежных конкурентов и готово соперничать с ними на рынке. …Завершая беседу, спрашиваю генерального директора о проблемах. Он на какое-то время задумался, а потом ответил так: – Если начинать разговор со своих проблем, то тогда некогда будет заниматься делом. Раз ты умеешь правильно оформить заказ, выполнить его, оплатить все налоги, грамотно распределить затраты и на плаву содержать производство – тогда не будет проблем, и ты можешь заниматься бизнесом. Ну а когда все это не получается – ищи другое занятие.
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