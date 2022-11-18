Общество Павлодарские педагоги предлагают сделать раннюю профориентацию школьников обязательной и системной 18 ноября 2022 г. 1:00 Екатерина Бескорсая Павлодарские педагоги предлагают сделать раннюю профориентацию школьников обязательной и системной: в городском учебно-производственном комбинате знают, что для этого нужно. Вовремя и… непрерывно – Сегодня обсуждают профориентацию часто, но механизма реализации этого профиля нет. Поэтому у нас есть предложение к Министерству просвещения, – говорит руководитель УПК Павлодара Ирина Базько. – Нам бы хотелось, чтобы в школьный учебный план был введен дополнительный спецкурс «профессиональное самоопределение» – один раз в неделю, начиная с седьмого класса. Тогда все встанет на свои места, тогда можно будет говорить о системном подходе. В Павлодаре за много лет создали свою, работающую систему профориентации школьников. И с каждым годом она наполняется новыми формами. И учебно-производственный комбинат, существующий с далеких советских времен, – один из ключевых элементов этой системы. Безусловно, профориентационная работа изменилась, и с советским периодом ее не сравнить: когда в 70-е годы создавались УПК, у них была совершенно иная задача, нежели сегодня. Тогда рабочая молодежь, оканчивая школу, уже имела профессию благодаря комбинату и шла работать. Сейчас дети после школы работать не идут, более того, зачастую они не соотносят свои умения и желания, картинку из своей головы (а в школе у многих ее вообще нет) с реальной жизнью и потребностями рынка труда. Поэтому главная задача УПК – помочь в выборе вектора для получения дальнейшего образования. Есть три инновационных принципа в профориентации – это непрерывность, расширение социального партнерства, то есть ребенок должен выходить за рамки школы, и практикоориентированность. И если с двумя последними проблем нет, то вот с первым бывают сложности. В идеале непрерывность профориентации, через призму работы УПК, должна начинаться так: в 7-м классе школьник приходит сюда впервые и за учебный год посещает ознакомительный курс, узнавая обо всех профилях, которым здесь обучают. Например, в павлодарском УПК есть такие курсы: младшая медсестра-массажист, менеджмент (с упором на маркетинг), швейное дело, стилист-визажист, педагог-психолог, информационные технологии (есть разветвление на анимацию-мультипликацию, веб-дизайн, графический дизайн), водитель автотранспортного средства (для учащихся 10–11-х классов из-за возрастных особенностей), журналистика. После окончания этих курсов школьники получают «корочку» – свидетельство об окончании УПК. Есть и спецкурсы общего профиля – основы предпринимательства и бизнеса, графика проектирования, глобальные компетенции (для 11-х классов с углубленной финансовой частью). – Мы построили эту работу с семиклассниками так: каждый из девяти месяцев учебного года посвящен определенному блоку, например, сентябрь – месячник профессий сферы медицины, октябрь – образования и так далее. То есть за такой учебный год ребенок последовательно получит всю необходимую информацию, выжимку, попробует себя везде, – продолжает Ирина Викторовна. В восьмом классе школьник уже выбирает один курс, и если все было удачно, то в девятом подбирает другой, дополняющий или помогающий, а если понял, что год назад ошибся, то испытывает себя в ином профиле. Кстати, педагоги УПК отмечают, что восьмиклассники частенько меняют свои решения буквально через месяц после начала учебы – бывает, переходят до ста человек с курса на курс. В любом случае так за три года ребенок точно понимает, из чего состоят те или иные профессии и к чему лежит его душа и есть предрасположенность. На этапе девятого класса к работе УПК присоединяются колледжи. Но если школьник продолжает учебу в 10–11-х классах, то и тогда у него есть возможность получить новые знания, например, пройти курсы по предпринимательству или обучение вождению. Павлодарский УПК сотрудничает с 34 школами из 45. Дело в том, что в учебных планах школ есть обязательные предметы, а есть предметы по выбору – и УПК как раз относится к последним. Перед каждым учебным годом администрация школы распределяет по учебному плану, какие именно классы пойдут на УПК. Учитывается много нюансов, ведь есть классы гимназические, есть с углубленным изучением какого-то предмета, есть такие, где по учебному плану вообще нет вариативных часов. Но самое обидное – слишком уж часто в учебные планы вносятся изменения на уровне республики, произошло это и перед началом нынешнего года, что коснулось в том числе и УПК. Вот и выходит, что той самой желанной непрерывности в профориентации нет. – В прошлом году у нас было много семиклассников, а в этом году к нам вернулись только 50% из них, а новых седьмых классов – всего пять, – приводит пример Ирина Викторовна. – В этом году мы набрали 2,5 тысячи детей, в прошлом было 2,3 тысячи, а в предыдущем – 3,6 тысячи. И такая разница как раз возникла из-за очередных изменений в учебных планах. Расставить точки над «i» могла бы единая концепция организационно-педагогического сопровождения профессиональной ориентации, но пока в нашей стране ее нет. Ирина Базько отмечает, что над документом начали работать на республиканском уровне, привлекали к обсуждению и павлодарских специалистов, но пока итогов нет. Пример от Павлодара Поэтому каждый регион действует исходя из своего опыта. Формат работы тех же УПК определяется по решению местных властей. Как отмечает Ирина Викторовна, когда в 2015 году она возглавила павлодарский коллектив, решила создать некое сообщество представителей УПК Казахстана – искала контакты коллег по справочникам, сайтам, личным каналам, создала группу в мессенджере, и сейчас это реально действующая группа единомышленников. К слову, комбинаты есть не везде – в Астане и Алматы их нет. Оснащение павлодарского УПК, пожалуй, одно из лучших в стране. В 2020 году здесь завершили капитальный ремонт, на который выделяли почти 155 млн тенге, – заменили мебель, оборудование, сделали стильное оформление. Теперь школьникам доступны десять современных учебных кабинетов с мультимедийными досками, в том числе три кабинета автодела, VR-класс с автотренажерами, кабинет графического дизайна, медицинский класс с симуляторами и роботами, студия красоты, кабинет швейного дела. Из прежнего остались только три специальных учебных автомобиля ВАЗ. Впрочем, научатся подростки управлять «шестеркой» – справятся и с любой другой машиной. И в целом в Павлодарской области одна из самых успешных систем профориентационной работы. Ее можно условно поделить на четыре блока: информирование, консультирование, диагностика и обучение. Профессиональная информация перестала быть агитационной, то есть призывом пойти работать на завод или передовую стройку. И вообще, нет сейчас проблемы получить информацию о том, какие существуют профессии, каким учат в регионе, какие сектора экономики и где развиты. Было бы стремление. Но и оно у молодежи есть не всегда, поэтому власти и управленцы стараются создать среду, чтобы эта информация сама собой попадалась на глаза – в школах, в соцсетях. Например, в коридорах павлодарского УПК на расписанных стенах, тач-панелях и стендах можно найти массу данных и даже, отсканировав QR-коды, пройти диагностику или почитать про Атлас новых профессий. То есть современные средства подачи информации здесь используют. Консультирование и диагностика – очень взаимосвязанные направления – носят уже углубленный характер. И опять же в регионе есть свои успехи. На областном уровне с 2020 года совместно с компанией BTS Education реализуется проект EduNavigator.kz – это портал, на котором школьники проходят бесплатное тестирование. На первом этапе на этой платформе провели диагностику учащихся 7-х, 10-х, 11-х классов с охватом 20 тыс. школьников, в этом учебном году еще 30 тыс. учеников 7–9-х классов пройдут тестирование. По итогам такой профессиональной диагностики детям составляют психологический портрет личности с указанием сильных и слабых сторон, выявляют предрасположенность к профессии, интересы к определенным видам деятельности и предлагают соответствующий каталог перспективных профессий с перечнем учебных заведений по имеющимся специальностям. Понятно, что это не категоричное руководство к действию, но очень даже нужный инструмент-подсказка, как двигаться дальше. И само по себе тестирование малополезно, если оно не интегрировано в единую рабочую систему. Поэтому в области пошли дальше и ввели штатные единицы педагогов-профориентологов в 338 школах. Этот проект стал частью Программы повышения доходов населения до 2025 года. Для его реализации совместно BTS Education и Национальным центром повышения квалификации «Өрлеу» по Павлодарской области были организованы специальные курсы для учителей, которые теперь будут в обязательном порядке заниматься профориентацией в своих школах. Что интересно детям? Поскольку различные тренинги и тестирование активно проводятся в школах (плюс на открытом рынке сейчас неплохая конкуренция – методик и платформ масса), то дублировать эту работу в УПК не хотят, тем более что дети сюда приходят только один раз в неделю на два урока. И ставка в УПК сделана на «профессиональные пробы». – Чтобы открыть профильный курс, нужны база, учебная программа и кадры. Все наши учителя – носители той профессии, которую они преподают. Также мы сотрудничаем с заводами, средним и малым бизнесом – у детей ведь разнообразные интересы, нам помогает 21 многолетний партнер – специалисты приходят к нам на консультирование в УПК и дети ходят на экскурсии к ним, – поясняет Ирина Базько. Сейчас самые востребованные у детей направления – вождение, медицина, менеджмент. А вот швейное дело – не очень. Поначалу разработчиков курса это удивляло – казалось, девчонки будут хотеть шить. Но потом и этому нашлось объяснение: сегодня нет дефицита в одежде, проще все купить. – Мы также сотрудничаем со школами-интернатами для слабовидящих и слабослышащих детей. На швейное дело сейчас в основном приходят слабослышащие дети – им этот навык действительно поможет получить профессию и зарабатывать во взрослой жизни. К нам и предприниматели обращаются, готовые взять на работу выпускников. Второй год работаем с детками, у которых проблемы со зрением, и они выбирают медицинский профиль – учатся массажу. Конечно, для них мы готовим специально измененную программу курса, – продолжает руководитель УПК. Пока без набора еще одно, казалось бы, перспективное направление – стилист-визажист. Но здесь другая сложность: у детей есть интерес, но иногда в восьмом классе они знают больше, чем учитель. Два года в УПК не могут найти постоянного педагога еще и потому, что зарплата работающего мастера больше, чем у преподавателя такого курса. Тем более что здесь нужен настоящий профессионал, ведь индустрия красоты так быстро развивается, что требуется постоянно повышать квалификацию – каждый день появляются все новые и новые техники и стили. Уже несколько лет во время анкетирования дети просят охватить профессию повара, но в УПК нет для этого условий – комбинат занимает нетиповое здание без столовой. Но дети проявляют интерес и к новому – им оказался очень интересен Атлас новых профессий: они хотят знать, что выбрать сегодня, чтобы быть востребованными завтра. Напомним, что Павлодарская область стала первой в стране, где разработали свой региональный Атлас новых профессий. УПК – одна из площадок его реализации. И если, например, в колледжах уже учат новым профессиям, то здесь делают упор на консультирование. Во-первых, разместили атлас во всех источниках – в кабинетах, ноутбуках, соцсетях, в коридорах, на тач-панелях, распечатали по блокам в брошюрах, чтобы детям было проще им пользоваться. Во-вторых, провели параллели между содержанием профильных курсов УПК и теми компетенциями, которые прописаны в атласе. После отправили преподавателя на курсы, и теперь здесь готовы открыть профили «Разработчик мобильных приложений» и «3D-моделирование». В общем, в Павлодаре есть и свое видение, и опыт, и достижения. Остается, чтобы эту инициативу поддержали на уровне всей страны. Тогда разговоров о необходимости развивать профориентацию станет меньше, а действий – больше. Пред. След. Пред. След.