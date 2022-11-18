Павлодарские педагоги предлагают сделать раннюю профориентацию школьников обязательной и системной

– Сегодня обсуждают проф­ориентацию часто, но механизма реализации этого профиля нет. Поэтому у нас есть предложение к Министерству просвещения, – говорит руководитель УПК Павлодара Ирина Базько. – Нам бы хотелось, чтобы в школьный учебный план был введен дополнительный спецкурс «профессиональное самоопределение» – один раз в неделю, начиная с седьмого класса. Тогда все встанет на свои места, тогда можно будет говорить о системном подходе.

В Павлодаре за много лет соз­дали свою, работающую систему профориентации школьников. И с каждым годом она наполняется новыми формами. И учебно-производственный комбинат, сущест­вующий с далеких советских времен, – один из ключевых элементов этой системы.

Безусловно, профориентационная работа изменилась, и с советским периодом ее не сравнить: когда в 70-е годы создавались УПК, у них была совершенно иная задача, нежели сегодня. Тогда рабочая молодежь, оканчивая школу, уже имела профессию благодаря комбинату и шла работать. Сейчас дети после школы работать не идут, более того, зачастую они не соотносят свои умения и желания, картинку из своей головы (а в школе у многих ее вообще нет) с реальной жизнью и потребностями рынка труда. Поэтому главная задача УПК – помочь в выборе вектора для получения дальнейшего образования.

Есть три инновационных принципа в профориентации – это непрерывность, расширение социального партнерства, то есть ребенок должен выходить за рамки школы, и практикоориентированность. И если с двумя последними проблем нет, то вот с первым бывают сложности.

В идеале непрерывность проф­ориентации, через призму работы УПК, должна начинаться так: в 7-м классе школьник приходит сюда впервые и за учебный год посещает ознакомительный курс, узнавая обо всех профилях, которым здесь обучают. Например, в павлодарском УПК есть такие курсы: младшая медсестра-массажист, менеджмент (с упором на маркетинг), швейное дело, стилист-визажист, педагог-психолог, информационные технологии (есть разветвление на анимацию-мультипликацию, веб-дизайн, графический дизайн), водитель автотранспортного средства (для учащихся 10–11-х классов из-за возрастных особенностей), журналистика. После окончания этих курсов школьники получают «корочку» – свидетельство об окончании УПК. Есть и спецкурсы общего профиля – основы предпринимательства и бизнеса, графика проектирования, глобальные компетенции (для 11-х классов с углубленной финансовой частью).

– Мы построили эту работу с семиклассниками так: каждый из девяти месяцев учебного года посвящен определенному блоку, например, сентябрь – месячник профессий сферы медицины, октябрь – образования и так далее. То есть за такой учебный год ребенок последовательно получит всю необходимую информацию, выжимку, попробует себя везде, – продолжает Ирина Викторовна.

В восьмом классе школьник уже выбирает один курс, и если все было удачно, то в девятом подбирает другой, дополняющий или помогающий, а если понял, что год назад ошибся, то испытывает себя в ином профиле. Кстати, педагоги УПК отмечают, что восьмиклассники частенько меняют свои решения буквально через месяц после начала учебы – бывает, переходят до ста человек с курса на курс.

В любом случае так за три года ребенок точно понимает, из чего состоят те или иные профессии и к чему лежит его душа и есть предрасположенность. На этапе девятого класса к работе УПК присоединяются колледжи. Но если школьник продолжает учебу в 10–11-х классах, то и тогда у него есть возможность получить новые знания, например, пройти курсы по предпринимательству или обучение вождению.

Павлодарский УПК сотрудничает с 34 школами из 45. Дело в том, что в учебных планах школ есть обязательные предметы, а есть предметы по выбору – и УПК как раз относится к последним. Перед каждым учебным годом администрация школы распределяет по учебному плану, какие именно классы пойдут на УПК. Учитывается много нюансов, ведь есть классы гимназические, есть с углубленным изучением какого-то предмета, есть такие, где по учебному плану вообще нет вариа­тивных часов. Но самое обидное – слишком уж часто в учебные планы вносятся изменения на уровне республики, произошло это и перед началом нынешнего года, что коснулось в том числе и УПК. Вот и выходит, что той самой желанной непрерывности в профориентации нет.

– В прошлом году у нас было много семиклассников, а в этом году к нам вернулись только 50% из них, а новых седьмых классов – всего пять, – приводит пример Ирина Викторовна. – В этом году мы набрали 2,5 тысячи детей, в прошлом было 2,3 тысячи, а в предыдущем – 3,6 тысячи. И такая разница как раз возникла из-за очередных изменений в учебных планах.

Расставить точки над «i» могла бы единая концепция организационно-педагогического сопровождения профессиональной ориентации, но пока в нашей стране ее нет. Ирина Базько отмечает, что над документом начали работать на республиканском уровне, привлекали к обсуждению и павлодарских специалис­тов, но пока итогов нет.

Пример от Павлодара

Поэтому каждый регион действует исходя из своего опыта. Формат работы тех же УПК определяется по решению местных властей. Как отмечает Ирина Викторовна, когда в 2015 году она возглавила павлодарский коллектив, решила создать некое сообщество представителей УПК Казахстана – искала контакты коллег по справочникам, сайтам, личным каналам, создала группу в мессенджере, и сейчас это реально действующая группа единомышленников. К слову, комбинаты есть не везде – в Астане и Алматы их нет.

Оснащение павлодарского УПК, пожалуй, одно из лучших в стране. В 2020 году здесь завершили капитальный ремонт, на который выделяли почти 155 млн тенге, – заменили мебель, оборудование, сделали стильное оформление. Теперь школьникам доступны десять современных учебных кабинетов с мультимедийными досками, в том числе три кабинета автодела, VR-класс с автотренажерами, кабинет графического дизайна, медицинский класс с симуляторами и роботами, студия красоты, кабинет швейного дела. Из прежнего остались только три специальных учебных автомобиля ВАЗ. Впрочем, научатся подростки управлять «шестеркой» – справятся и с любой другой машиной.

И в целом в Павлодарской области одна из самых успешных систем профориентационной работы. Ее можно условно поделить на четыре блока: информирование, консультирование, диагностика и обучение.

Профессиональная информация перестала быть агитационной, то есть призывом пойти работать на завод или передовую стройку. И вообще, нет сейчас проб­лемы получить информацию о том, какие существуют профессии, каким учат в регионе, какие сектора экономики и где развиты. Было бы стремление. Но и оно у молодежи есть не всегда, поэтому власти и управленцы стараются создать среду, чтобы эта информация сама собой попадалась на глаза – в школах, в соцсетях.

Например, в коридорах павлодарского УПК на расписанных стенах, тач-панелях и стендах можно найти массу данных и даже, отсканировав QR-коды, пройти диагностику или почитать про Атлас новых профессий. То есть современные средства подачи информации здесь используют.

Консультирование и диагнос­тика – очень взаимосвязанные направления – носят уже углуб­ленный характер. И опять же в регионе есть свои успехи.

На областном уровне с 2020 года совместно с компанией BTS Education реализуется проект EduNavigator.kz – это портал, на котором школьники проходят бесплатное тестирование. На первом этапе на этой платформе провели диагностику учащихся 7-х, 10-х, 11-х классов с охватом 20 тыс. школьников, в этом учебном году еще 30 тыс. учеников 7–9-х классов пройдут тестирование. По итогам такой профессиональной диагностики детям составляют психологичес­кий портрет личности с указанием сильных и слабых сторон, выявляют предрасположенность к профессии, интересы к определенным видам деятельности и предлагают соответствующий каталог перспективных профессий с перечнем учебных заведений по имеющимся специальностям.

Понятно, что это не категоричное руководство к действию, но очень даже нужный инст­румент-подсказка, как двигаться дальше. И само по себе тестирование малополезно, если оно не интегрировано в единую рабочую сис­тему. Поэтому в области пошли дальше и ввели штатные единицы педагогов-профориентологов в 338 школах. Этот проект стал частью Программы повышения доходов населения до 2025 года. Для его реализации совместно BTS Education и Национальным цент­ром повышения квалификации «Өрлеу» по Павлодарской области были организованы специальные курсы для учителей, которые теперь будут в обязательном порядке заниматься профориентацией в своих школах.

Что интересно детям?

Поскольку различные тренинги и тестирование активно проводятся в школах (плюс на открытом рынке сейчас неплохая конкуренция – методик и платформ масса), то дублировать эту работу в УПК не хотят, тем более что дети сюда приходят только один раз в неделю на два урока. И ставка в УПК сделана на «профессиональные пробы».

– Чтобы открыть профильный курс, нужны база, учебная прог­рамма и кадры. Все наши учителя – носители той профессии, которую они преподают. Также мы сотрудничаем с заводами, средним и малым бизнесом – у детей ведь разнообразные интересы, нам помогает 21 многолетний парт­нер – специалисты приходят к нам на консультирование в УПК и дети ходят на экскурсии к ним, – поясняет Ирина Базько.

Сейчас самые востребованные у детей направления – вождение, медицина, менеджмент. А вот швейное дело – не очень. Поначалу разработчиков курса это удивляло – казалось, девчонки будут хотеть шить. Но потом и этому нашлось объяснение: сегодня нет дефицита в одежде, проще все купить.

– Мы также сотрудничаем со школами-интернатами для слабовидящих и слабослышащих детей. На швейное дело сейчас в основном приходят слабослышащие дети – им этот навык действительно поможет получить профессию и зарабатывать во взрослой жизни. К нам и предприниматели обращаются, готовые взять на работу выпускников. Второй год работаем с детками, у которых проблемы со зрением, и они выбирают медицинский профиль – учатся массажу. Конечно, для них мы готовим специально измененную программу курса, – продолжает руководитель УПК.

Пока без набора еще одно, казалось бы, перспективное направление – стилист-визажист. Но здесь другая сложность: у детей есть интерес, но иногда в восьмом классе они знают больше, чем учитель. Два года в УПК не могут найти постоянного педагога еще и потому, что зарплата работающего мастера больше, чем у преподавателя такого курса. Тем более что здесь нужен настоящий профессионал, ведь индустрия красоты так быстро развивается, что требуется постоянно повышать квалификацию – каждый день появляются все новые и новые техники и стили.

Уже несколько лет во время анкетирования дети просят охватить профессию повара, но в УПК нет для этого условий – комбинат занимает нетиповое здание без столовой.

Но дети проявляют интерес и к новому – им оказался очень интересен Атлас новых профессий: они хотят знать, что выбрать сегодня, чтобы быть востребованными завтра.

Напомним, что Павлодарская область стала первой в стране, где разработали свой региональный Атлас новых профессий. УПК – одна из площадок его реализации. И если, например, в колледжах уже учат новым профессиям, то здесь делают упор на консультирование. Во-первых, разместили атлас во всех источниках – в кабинетах, ноутбуках, соцсетях, в коридорах, на тач-панелях, распечатали по блокам в брошюрах, чтобы детям было проще им пользоваться. Во-вторых, провели параллели между содержанием профильных курсов УПК и теми компетенциями, которые прописаны в атласе. После отправили преподавателя на курсы, и теперь здесь готовы открыть профили «Разработчик мобильных приложений» и

«3D-моделирование».

В общем, в Павлодаре есть и свое видение, и опыт, и достижения. Остается, чтобы эту инициативу поддержали на уровне всей страны. Тогда разговоров о необходимости развивать проф­ориентацию станет меньше, а действий – больше.