Павлодарские полицейские прокомментировали видео, где житель Аксу обвинил их в наркоторговле

Департамент полиции Павлодарской области провел расследование по фактам видеозаписи в Сети, где 26-летний житель Аксу обвинил сотрудников полиции в наркоторговле, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Клеветой и провокацией оказалось резонансное заявление жителя Аксу. Как выяснилось видео его заставили записать некие люди. А затем использовали его в качестве шантажа, вымогая деньги.

«Потерпевший сам обратился в полицию с заявлением о том, что у него ранее знакомые вымогали деньги, забрали у него машину и заставили записать видео в отношении сотрудников полиции с целью его шантажа. После отказа выполнять требования вымогателей, они опубликовали видео», - сообщили в ДП.

По подозрению в вымогательстве задержаны трое безработных жителей Аксу, которые водворены в ИВС города Павлодар.