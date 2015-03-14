Экономика
Павлодарские птицеводы отправили в продажу первую партию птичьего мяса
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Первая партия местного птичьего мяса с птицефабрики "Кызылжар-кус" появилась в торговой сети, сообщает Kazpravda.kz.

В областном центре началась реализация бройлеров, выращенных в пригородном хозяйстве. Тем самым в регионе возрождено отечественное производство мяса птицы, которое должно заменить привозное, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья. Это – один из проектов Карты индустриализации, который будет способствовать укреплению и развитию села. Новое производство позволит выпускать на местный рынок до 8 тыс. тонн мяса птицы в год. Запуск фабрики позволил создать более 100 новых рабочих мест.

На первом этапе ТОО "Кызылжар-кус" станет выпускать до 4 тыс. тонн мяса бройлеров. Это позволит покрывать 70% потребности области в мясе птицы. В 2016 году планируется дальнейшее увеличение мощности до 8 тыс. тонн, тем самым будет обеспечен выход на внешние рынки.

Реализацию своей продукции кызылжарские птицеводы начали с социальных магазинов, где она была моментально раскуплена. И неудивительно, так как покупатели, с одной стороны, хотят оценить вкусовые качества тушек своей птицы и их составляющих – крылышек, сердечек, желудков, голеней, филе и так далее, а с другой – привлекает цена, которая ниже на родственную привозную продукцию. В частности, наиболее высокая цена – на голень. Она составляет 570 тенге за килограмм. Самая низкая – на куриные шейки. Они стоят 200 тенге. Цена печени – 400 тенге, желудков – 420, крылышек, грудок и сердца – 550 тенге. Тушка реализуется по цене 480 тенге за килограмм. В местной торговой сети эти продукты других производителей стоят дороже от 30 до 100 тенге, в зависимости от наименования.

Оценивая мясное птицеводство в регионе, следует сказать, что, помимо ТОО "Кызылжар-кус", в этой сфере намерены проявить себя еще несколько товариществ. В частности, по соседству с Павлодаром, в селе Жетекши, ТОО "ПК "Павлодар-кус" возводит свою птицефабрику. По итогам меморандума, заключенного с исполнительной властью региона, оно обязуется довести поголовье кур-несушек до 200 тыс. в 2015 году. А на следующий год производить 60 млн яиц и не допускать на них необоснованного повышения отпускных цен. Плюс по приемлемой цене реализовать мясо кур.

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