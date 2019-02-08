Павлодарские школьники победили в конкурсе художников в Иране

Призерами восьмого международного художественного конкурса "Тегеран" в Иране стали девять воспитанников павлодарской художественной школы, сообщает Pavlodarnews.kz.
Как отметили в городском отделе образования, из 5 740 работ участников из 40 стран мира отобрали 707 лучших рисунков. Среди 99 обладателей золотой медали есть и павлодарские школьники.
"За работу "Синий кот" награждена семилетняя Софья Часовских вместе с педагогом, за картину "В березовом лесу" - семилетний Иван Петров, пятилетний Матвей Дубовой – за работу "Павлин", - добавили в ведомстве.
Еще трое ребят получили серебряные медали, и трое – дипломы за оригинальность работы.
"Мы очень гордимся достижениями своих детей в других странах, так как они прославляют свою родину, - сказала руководитель школы Ляйля Магзамова. – С помощью рисунков дети рассказывают о себе, своем народе, и, посмотрев каталог работ победителей, можно сказать, что, в общем-то, во всех странах дети рисуют о мире, природе, достопримечательностях своей родины. И это их сближает".
Всего ребята представили 61 работу на свободную тему и тему "Вода".
Работы учащихся, занявших первые и вторые места, вошли в каталог победителей конкурса "Тегеран".