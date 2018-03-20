Общество
Павлодарских полицейских оснастили нагрудными светодиодными модулями
Павлодарские полицейские первыми в республике будут патрулировать со светодиодными модулями, передает patrul.kz.

На гарнизонном инструктаже начальник ДВД генерал-майор полиции Амантай Аубакиров лично вручил полицейским девайсы.



"Сотрудниками строевых подразделений ДВД Павлодарской области с сегодняшнего дня при несении службы будет использоваться новый девайс. Это специальное устройство в виде светодиодного модуля, которое прикрепляется к форме полицейского и действует в радиусе 1,5 километра. Он прост в обращении, заряжается так же, как мобильный телефон", – пояснил генерал Аубакиров.

Ими будут оснащены полицейские, несущие службу по обеспечению охраны общественного порядка на улицах, в общественных местах и на дорогах.

"Данный девайс позволит в вечернее и ночное время усилить факт присутствия полицейских при патрулировании. Будет положительно воздействовать на профилактику правонарушений. Кроме того, будет способствовать обеспечению безопасности самих сотрудников на трассах и дорогах области", – пишет пресс-служба ДВД.

На сегодняшний день приобретено 200 девайсов.

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