Павлодарских полицейских оснастили нагрудными светодиодными модулями

Павлодарские полицейские первыми в республике будут патрулировать со светодиодными модулями, передает patrul.kz.
На гарнизонном инструктаже начальник ДВД генерал-майор полиции Амантай Аубакиров лично вручил полицейским девайсы.
"Сотрудниками строевых подразделений ДВД Павлодарской области с сегодняшнего дня при несении службы будет использоваться новый девайс. Это специальное устройство в виде светодиодного модуля, которое прикрепляется к форме полицейского и действует в радиусе 1,5 километра. Он прост в обращении, заряжается так же, как мобильный телефон", – пояснил генерал Аубакиров.
Ими будут оснащены полицейские, несущие службу по обеспечению охраны общественного порядка на улицах, в общественных местах и на дорогах.
"Данный девайс позволит в вечернее и ночное время усилить факт присутствия полицейских при патрулировании. Будет положительно воздействовать на профилактику правонарушений. Кроме того, будет способствовать обеспечению безопасности самих сотрудников на трассах и дорогах области", – пишет пресс-служба ДВД.