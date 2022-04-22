Культура
Павлодарский художник покажет Алматы таким, каким он никогда уже не будет
Людмила Гордеева

Павлодарский художник Евгений Фридлин покажет Алматы таким, каким он никогда уже не будет.

Имя Евгения Фридлина хорошо знакомо в широких творчес­ких кругах и среди почитателей живописи. А еще его очень любят в Алматы, хотя сам художник живет и работает на севере страны. Любят, потому что он по-особому относится к этому южному городу, а его работы рассказывают о той Алма-Ате, из которой происходят особый характер и душа современного мегаполиса.

Новая персональная выставка Евгения Фридлина в галерее Сою­за художников РК называется по-документальному строго «Алма-Ата. История города. Часть 1». Но в этом и есть идея осмысления связей между прошлым и настоящим. Автор создавал экспозицию весь долгий пандемийный период и, кажется, остался верен главному творческому принципу: художест­венные работы должны нести настроение, вызывать отклик, рождать эмоции.

На выставке представлено более 40 произведений на различные темы: пейзажи Алма-Аты, натюрморты, экспериментальные картины с различными колористическими решениями и новая трактовка излюбленной серии художника «Крыши и дворы».

История города в картинах Евгения Фридлина – это не просто здания, когда-то его украшавшие и которых уже нет. Полотна наполнены состоянием того времени: в них цвета и краски из прошлого, воздух той поры и флер советской романтики. Старожилы часто пытаются рассказать об особом духе бывшей столицы, художник Фридлин это еще и показывает.

Мастера отличают щепетильность и достоверность в отображении архитектурных сокровищ, и в этом прочитывается дань большого уважения творцам прошлых эпох. Его работы сохраняют образцы уникальной архитектуры казахстанских мастеров Павла Гурдэ, Андрея Зенкова, Малбагара Мендикулова, Калдыбая Монтахаева, Толегена Абильды, Акмурзы Рустембекова, Булата Ахметова, Владимира Кацева, Иннокентия Слонова.

Евгений во многих своих творческих проявлениях оригинален, но с большой долей осторожности и уважительности. К примеру, его пейзаж – это почти точное следование канонам жанра, то, что называют натурным пейзажем, забытым многими художниками. Но Фридлин не был бы Фридлиным, если б не добавил к классическим элементам эксперименты в передаче состояний природы, солнечного света, дождя или снега. Ему удается передать красоту разрушающихся старых домов, церквей и запустение маленьких улочек.

Алма-Ату 1960–1980 годов многие казахстанцы считают лучшим периодом истории города яблок. И этой романтикой с преобладанием желтых тонов, вечерних огней, фонтанов, ресторанов и скверов картины Фридлина готовы вернуть их в нежное счастливое детство.

Персональная выставка павлодарского живописца – авторский проект галериста Юрия Марковича. Он известен созданием многих удачных выставочных площадок, которые становятся к тому же пространством для культурного обмена, мастер-классов, встреч интеллигенции и почитателей искусства. Юрия и Евгения связывает давняя дружба, и организатор выставки знаменитого павлодарца не сомневается, что гостей ждет незабываемая встреча: они смогут испытать восхищение природой, вернуться в историю, впечатлиться романтикой прошлого и насладиться образами высокого искусства. Словом, хорошее настроение надолго гарантируется!

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