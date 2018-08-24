Павлодарский суд оштрафовал мужчину за ношение с собой марихуаны
Рустам Мухаметкалиев
В Павлодарском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, который хранил при себе небольшой сверток с марихуаной, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Согласно материалам дела, 12 апреля около 02:00 в селе Сычевка Павлодарского района сотрудниками полиции был остановлен мужчина, у которого при наружном досмотре в левом кармане куртки был обнаружен и изъят бумажный сверток с высушенной марихуаной, массой 0,61 грамма. Данное наркотическое средство гражданин незаконно хранил при себе без цели сбыта, для личного употребления", – сообщили в областном суде.
В ходе судебного заседания подсудимый вину в совершении уголовного проступка признал полностью и рассказал, что 12 апреля, около 02.00 часов он вместе со своими знакомыми нашел около остановки сверток с веществом зеленого цвета. Положив этот сверток в левый карман своей куртки, он пошел дальше вместе с приятелями.
Экспертиза в последующем показала, что это марихуана.
По итогам заседания, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ст. 296 ч. 2 УК "Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств", и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 месячных расчетных показателей (более 55 тыс. тенге – прим. автора). Приговор вступил в законную силу.