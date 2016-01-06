Общество
Павлодарский учитель сделал стол для игры в асык
Берик Абдрахманов из села Трофимовка Качирского района смастерил специальный стол для игры асык, передает Kazpravda.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

По словам автора идеи, в стране это первый стол, приспособленный для национальной игры.

"В школе у нас есть кружок для любителей тогызкумалака, шашек, шахмат и асыка. Я задумался о том, что для шахмат и шашек есть своя доска, а площадки для асыка нет, поэтому и решил сделать такой стол", – рассказал Абдрахманов.

Стоит отметить, что это уже третий вариант его изобретения.

"Первый стол был четырехугольный, второй восьмиугольный. Теперь я решил сделать стол круглым. Позже планирую усовершенствовать: приспособить к круглому столу диаметром один метр уголки, куда можно было бы отложить выигранные кости. Этот стол сделан для разновидности асыка "ханталапай", – сказал учитель.

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Учитель организовывает межшкольные конкурсы, а кубки для победителей турниров мастерит своими руками.

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