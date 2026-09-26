Павлодарскую область подключат к новой экосистеме AI-решений

Цифровизация
Дана Аменова
корреспондент

В рамках рабочей поездки в Павлодарскую область вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Бахтияр Мухаметкалиев ознакомился с региональными цифровыми проектами, встретился со стартапами и представителями IT-сообщества, посетил ситуационные центры Павлодара и Экибастуза, а также провел встречу с населением, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИИЦР 

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

 

Поддержка региональных стартапов

На площадке Pavlodar Hub были представлены технологические проекты и решения, которые могут быть применены для решения конкретных задач региона.

В частности, были рассмотрены следующие проекты:

Barjok - решение для мониторинга отключений электроэнергии. Поручено совместно с управлением энергетики проработать возможность его внедрения для оперативного выявления и мониторинга отключений.

Ping! - решение по внедрению искусственного интеллекта в работу службы 109. Предложено проработать пилотирование проекта для автоматизации обработки обращений граждан и повышения скорости реагирования.

Tekser - цифровые решения для школ. Поручено завершить текущие пилотные проекты и по их итогам оценить возможность дальнейшего масштабирования.

Dala Capital - проект в сфере Real World Assets (RWA). Предложено проработать возможности дальнейшего развития проекта совместно
с Alatau city.

Qoldam - решение для сферы ЖКХ по работе с дебиторской задолженностью. Предложено проработать запуск проекта в Павлодаре и оценить его практический эффект.

Отдельно были обсуждены вопросы дальнейшего развития стартап-экосистемы региона. Pavlodar Hub предложено создания современного пространства, которое станет точкой притяжения для молодежи, IT-специалистов, стартапов и технологического сообщества региона.

Единый ситуационный центр региона

В ходе рабочей поездки также была изучена работа ситуационных центров Павлодара.

Основная задача - перейти от отдельных информационных систем и мониторинговых панелей к единому центру управления на основе данных. Ситуационный центр должен интегрировать максимальное количество региональных информационных систем и обеспечивать комплексную картину происходящего в регионе.

Отдельное внимание было уделено опыту Экибастуза в мониторинге городской и коммунальной инфраструктуры. Положительные решения предложено масштабировать на другие территории области.

Поставлена задача пересмотреть подход к развитию ситуационного центра, усилить его аналитическую составляющую и постепенно внедрять инструменты искусственного интеллекта для прогнозирования проблем и поддержки принятия управленческих решений.

Крупные предприятия подключат к цифровой трансформации региона

Отдельный блок работы будет выстроен с крупнейшими промышленными предприятиями Павлодарской области.

Предложено определить на крупных предприятиях руководителей, ответственных за цифровизацию, сформировать собственные стратегии цифрового и AI-развития, а также активнее вовлекать предприятия в цифровую трансформацию городов и районов присутствия.

Крупному бизнесу необходимо не только цифровизировать собственное производство, но и принимать участие в развитии региона, поддерживая технологические проекты, подготовку кадров и внедрение современных решений.

Также предложено создать Региональный совет по развитию искусственного интеллекта, который объединит областной акимат, промышленные предприятия, IT-компании, образовательные учреждения и технологическое сообщество.

Подготовка кадров для новой цифровой экономики

В ходе встречи с населением отдельное внимание было уделено вопросам подготовки и повышения квалификации кадров.

Предложено сформировать региональную программу обучения цифровым навыкам и искусственному интеллекту с учетом структуры экономики Павлодарской области и будущей потребности предприятий в специалистах.

Особенно актуальна эта работа для Экибастуза, где развивается инфраструктура для размещения центров обработки данных. В этой связи акимату предложено заранее запустить системную программу подготовки специалистов, которые в перспективе смогут работать
в ЦОДах, энергетике, IT и других технологических направлениях.

Таким образом, дальнейшая цифровая трансформация Павлодарской области будет строиться вокруг нескольких взаимосвязанных направлений: внедрения практических
AI-решений, развития единого ситуационного центра, поддержки стартапов, вовлечения крупных предприятий и системной подготовки кадров.

Ключевой принцип - цифровые проекты должны исходить из конкретных потребностей региона и давать измеримый результат для жителей, бизнеса и государственного управления.

#Павлодарская область #подключение #экосистема #МИИЦР #AI

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