Павлодарца ждет наказание за хранение "шпионской" ручки

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Жителя Павлодара привлекут к уголовной ответственности за приобретение и хранение авторучки с функцией аудиовидеозаписи, сообщает Kazpravda.kz
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Как рассказали в пресс-службе ДВД Павлодарской области, проводится расследование в отношении 35-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного статьей 399 ч. 1 УК РК – "незаконное изготовление, производство, приобретение, сбыт или использование специальных технических средств для негласного получения информации".
"Сотрудниками полиции у подозреваемого обнаружена и изъята авторучка со встроенным аудиовидеоустройством. По словам мужчины, авторучку ему подарили. Согласно заключению специалиста, авторучка предназначена для скрытой фото- и видеофиксации и относится к категории специальных технических средств. На карте памяти авторучки имеется 10 видеофайлов", – проинформировали в ДВД.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.