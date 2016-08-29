Павлодарцам подарили новый спорткомлекс Официально 844 Пресс-центр ДВД Павлодарской области

Еще недавно здесь был пустырь, теперь же силами полицейских и благодаря поддержке спонсоров, разместился целый спортивный комплекс, который оснащен мини-футбольным и волейбольным полями, открытым теннисным кортом, который соответствует всем стандартным нормам. Кроме того, здесь имеется летний тренажерный зал.



- От имени всех павлодарцев хочу поблагодарить начальника ДВД Марата Шадетхановича за оказанную услугу. Спорткомплекс будет отличным подарком для жителей города - сказал глава региона Булат Бакауов.



Конечно же, в первую очередь здесь будут заниматься воспитанники детских домов, ребята из малообеспеченных семей, сироты.

Так же, на открытии полицейские подарили красивую спортивную форму 30 детям из малообеспеченных семей. Ребята с радостью поспешили ее опробовать, играя в футбол.



В ДВД Павлодарской области уделяется большое внимание спортивной подготовке сотрудников. На постоянной основе проводятся турниры, соревнования по различным видам спорта. Функционирует физкультурно-спортивный комплекс «Динамо», где полицейские оттачивают приемы самбо, а профессиональные тренеры обучают боевым приемам рукопашного боя.



Стоит отметить, что в новом спортивном комплексе могут заниматься спортом не только сотрудники полиции, но и любой житель города. Площадки открыты для всех желающих совершенно бесплатно.

