Павлодарцу пересадили искусственное сердце стоимостью миллион евро

На базе Национального научного кардиохирургического центра провели первую за приделами Франции имплантацию искусственного сердца. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения Лязат Актаева, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.Операция была проведена командой профессионалов центра под руководством главного хирурга центра Юрия Пя, в рамках международного трейла, в котором приняли участие пять стран, включая Казахстан."Имплантация искусственного сердца была проведена 60-летнему пациенту 19 октября, он страдал хронической тяжелой сердечной недостаточностью, в терминальной стадии. До операции пациент находился в больнице больше четырех месяцев, в связи с тяжестью его состояния не мог быть выписан домой", – сообщила вице-министр.Также по словам Лязат Актаевой, состояние пациента было настолько тяжелым, что у него были противопоказания для имплантации левого желудочка сердца и трансплантации сердца."Имплантация полностью искусственного сердца была единственная возможность сохранить ему жизнь. В настоящее время пациент полностью восстановлен, находится в стабильном состоянии, прошел полный курс реабилитации и готовиться к выписке", – добавила она.Пациента зовут Кунанбай Абраев, ему 60 лет проживает в Павлодарской области, начал страдать недугом 9 лет назад, сейчас он себя чувствует хорошо и благодарит врачей за вторую жизнь и любя называет хирурга Юрия Пя отцом."Сейчас я себя нормально чувствую. Когда приехал, ноги опухшие были, ходить не мог. Дышал через раз", – не скрывая слез радость, поделился пациент.Супруга Кунанбая Абраева благодарит врачей, за то, что подарили вторую жизнь ее супругу."Последние пол года он вообще не мог ходить. Ноги опухли, мы привезли его в коляске. После операции теперь все нормально. Ест хорошо, спит хорошо, сам ходит. Сейчас каждый день, для разминки мы ходим по коридору медицинского центра делаем по три круга. Раньше этого не могли", – продолжила общаться журналистами супруга.Сердце изготовлено французской компанией в сотрудничестве с Европейским аэрокосмическим концерном, и стоимость его составила около одного миллиона евро. Но со временем, такое сердце может стать меньше, как только начнется серийное производство. Сейчас искусственное сердце находится на стадии тестирования производителем."Это сердце очень приближено по своим параметрам к нормальному физиологическому состоянию организма и сегодня прошло уже более 1,5 месяцев с момента имплантации и по параметрам осложнений не наблюдается", – сказал Юрий Пя.Также по его словам, сердце выполнено из биологических тканей, которые соприкасаются с кровью и при помощи механического насоса приводит в действие биологическую мембрану и позволяет крови при соприкосновении с сердцем быть в таком же состоянии, как и при соприкосновении с другими тканями человека. Кроме того, хирург считает, что это уникальная возможность продлить жизнь человека, не ожидая при этом живых доноров, и как следствие новых смертей."Компания рассчитывает, что это сердце будет работать не менее пяти лет, а это достаточно большой промежуток времени для пациентов, у которых терминальная сердечная недостаточность, потому что до года доживают только 10-15%, остальные погибают в течение года", – заключил хирург.