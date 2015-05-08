Паводки не нанесли серьезный урон посевным полям – Мамытбеков

Паводки нанесли незначительный урон сельскому хозяйству, а в некоторых районах Карагандинской области уже началась посевная. Об этом на брифинге в СЦК сообщил министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков, передает Kazpravda.kz.
"Как сообщалось ранее, паводки не задели земли, находящиеся под пашнями. Есть компании и фермеры, у которых от наводнения пострадали семена, скот, склады с техникой и запчастями. Но это – не массовое явление. И они будут компенсированы за счет программы возмещения убытков при ЧС", – сказал Мамытбеков.
Министр также отметил, что в целом подготовка к посевной очень хорошая: "Посевная идет и даже уже завершается на юге. В Карагандинской области также уже приступили к посевным работам".
Напомним, что на севере Казахстана посевная традиционно стартует в начале – середине мая.
В марте – апреле потепление температуры воздуха привело к активному таянию снегов, что привело к паводкам в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областях. Больше всех пострадали жители Карагандинской и Акмолинской областей.
Ранее представители МСХ говорили, что зерносеющие районы Карагандинской и Акмолинской областей находятся вне зоны
прохождения паводковых вод.