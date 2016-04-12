Паводки осложнили жизнедеятельность в 43 населенных пунктах

Общество
Талгат Исенов
Премьер-Министр Карим Масимов провел заседание, на котором была рассмотрена паводковая ситуация в стране, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Так, по представленным министром внутренних дел Калмуханбетом Касымовым данным, текущая паводковая ситуация осложнила жизнедеятельность 43 населенных пунктов в четырех регионах страны, подтоплено 535 жилых домов, размыто 190 участков автомобильных дорог протяженностью 20 километров, разрушено 2 моста.

"Для ликвидации стихии на аварийно-спасательных работах задействованы свыше четырех тысяч человек, 1 140 единиц техники, 259 водооткачивающих устройств, возведено 36 километров временных дамб. Благодаря принятым мерам освобожден от воды 471 дом, вернулись к местам проживания более 500 человек", – сказал министр.

Помимо этого, на заседании Правительства было рассказано о ходе подготовки к весенне-полевым работам. По словам вице-министра сельского хозяйства Ерлана Нысанбаева, в 2016 году в республике планируется увеличить площадь для посева сельскохозяйственных культур до 21,6 млн га, что на 400 тыс. га больше по сравнению с 2015 годом. Зерновыми культурами намечено засеять 15,2 млн га.

Министр энергетики Канат Бозумбаев в свою очередь представил информацию об объемах нефтепродуктов, предназначенных для производителей сельскохозяйственной продукции.

"Имеющийся запас дизельного топлива полностью покрывает потребность сельхозтоваропроизводителей, объем которой составил 366,8 тысячи тонн", – сообщил министр.

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