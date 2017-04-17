Паводки в Астане: коммунальщики укрепили дамбы на Есиле и озерах

Общество
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Фото ©Kazpravda.kz
В Астане успешно реализуются противопаводковые мероприятия. Об этом сообщили в акимате столицы, передает Kazpravda.kz.

В черте города было определено 37 участков возможного подтопления, по ним выработаны противопаводковые мероприятия с выездом на место.

По данным городских служб, изначально предварительный прогноз объемов весеннего половодья реки Есиль с притоком в Астанинское водохранилище ожидался в пределах от 200 до 280 млн кубометров. Однако в связи с погодными условиями, по информации Казгидромета, снегопотери составили порядка 60%. Так, ожидаемый приток Астанинского водохранилища составит 100-150 млн кубометров.

Объем Астанинского водохранилища, по состоянию на 12 апреля, составляет 299,41 млн м³, приток воды в водохранилище – 150,69 м³/сек. За минувшие сутки приток в водохранилище составил 13 млн м³. С начала паводка приток в водохранилище составил 65,36 млн куб. м. В связи с отсутствием притоков с верховьев реки Есиль, а также в целях исключения недобора питьевого запаса 27 марта принято совместное решение о временной приостановке сброса паводковых вод с водохранилища, утверждают специалисты городского Управления коммунального хозяйства.

Кроме того, на объекте "Защита Астаны от затопления паводковыми водами реки Есиль" проведены работы по укреплению тела дамбы, также по ее инструментальному исследованию обследованы регулирующие сооружения. 27 марта с участием представителей Управления коммунального хозяйства, Есильской бассейновой инспекции и столичного ДЧС составлен акт готовности. Специалисты заверяют, что на данное время комплекс готов к принятию и пропуску паводка.

С сооружений контррегулятора наблюдается сокращение расхода сброса до 1,5 м³/сек, отмечают специалисты.

В настоящий момент уровень воды озера Майбалык на полметра ниже прошлого года, и объем воды в нем составляет порядка 65 млн кубов. На данном участке Есильской бассейновой инспекцией осуществляется круглосуточный мониторинг на водоеме. Подъема уровня воды не наблюдается. Обстановка на озере стабильная. Также все работы по расширению, очистке и укреплению береговых откосов завершены. Общая протяженность разрабатываемого канала составила 5 400 м.

Немаловажной задачей перед городскими службами было расширение русла реки Есиль. На сегодняшний день работы по расширению русла реки в районе завода газовой аппаратуры полностью завершены. Общая протяженность разрабатываемого русла составила 1 388 м. Под мостом по улице Бейсековой вода проходит с расходом около 5,5 м³/сек с учетом городской приточности, сообщают специалисты ведомства.

На сегодняшний день работы по укреплению и возведению насыпных дамб в районе озера Малый Талдыколь завершены, по результатам которых проведена топографическая съемка указанного участка. Общая протяженность дамб составила 8 813 м.

Завершены и работы по укреплению существующей дамбы в жилом массиве Ильинка. Общая протяженность укрепляемой дамбы составила 6 700 м. Объем вывезенного снега с улиц города в текущий зимний период – с 19 октября 2016 года по 11 апреля нынешнего года – составил более 5 млн кубометров, что превышает объем прошлого сезона в два раза.

В текущем году на противопаводковые мероприятия предусмотрено 1,4 млрд тенге, покрывающие все необходимые затраты. Тогда как в 2016 году было выделено 622 млн.

С момента начала паводковых ситуаций от жителей города поступило 4 886 заявок по подтоплению улиц и домов, из которых отработано – 4 787, на контроле – 99 обращений.

Вместе с тем ежедневно по городу свыше 100 специализированных ас-машин проводят откачку талых вод в разрезе трех районов.

Дополнительно акиматом привлекается 27 единиц спецтехники, а также 73 единицы насосного оборудования и мотопомп мощностью свыше 40 м3 в час. В текущем году заготовлено 20 тыс. штук мешкотары, 9 тысяч тонн инертных материалов и 188 тонн горюче-смазочных материалов.

В период с 6 марта по 11 апреля в городе откачано 143 078 м³ воды и отсыпано 1 442 м³ дресвы.

Объем поступления сточной воды на канализационные очистные сооружения по состоянию на 11 апреля составляет 234 тыс. м³.

На ликвидацию последствий паводка будет задействован отряд экстренного реагирования города в составе 125 человек, 48 единиц инженерной техники, а именно бульдозер, экскаватор, кран, погрузчик и самосвал. Группировка коммунальных служб города, в составе которой 97 человек, 55 единиц техники, 7 мотопомп, 40 единиц ассенизаторских машин, 5 тракторных насосов и 2 насоса объемом 1500 м3/сек, в полной готовности.

Вместе с тем в усиленной готовности находятся группировки органов внутренних дел, состоящих из 402 человек, 46 единиц техники, 3 плавательных средства с подвесным мотором, 8 мотопомп, 1 вертолета, в составе которого 180 человек из личного состава ДЧС, 14 единиц техники, 120 человек из личного состава ДВД, 12 единиц техники, бойцов Национальная гвардии в количестве 50 человек из личного состава, 2 ед. техники, специалистов республиканского спасательного отряда и Центра медицины катастроф.

Согласно плану, ответственными исполнителями выступают 21 структурное подразделение акимата города, 6 территориальных органов министерств и 2 коммунальных предприятия. Также с вышеуказанными государственными органами в качестве соисполнителей предусмотрено участие 36 государственных учреждений, коммунальных предприятий и строительных организаций.

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