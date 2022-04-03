Оперативную информацию о текущей паводковой ситуации в Казахстане предоставили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, передает Kazpravda.kz.

Ранее по состоянию на 13:00 часов МЧС информировал о подтоплении 172 домов в ЗКО, после комиссионных обследований установлено и уточнено, что подтоплено 99 домов.

Произошли переливы на 2 участках автодорог местного значения в Акмолинской и Карагандинской областях. В результате подтоплений в населенном пункте Жаксыбай Жанибекского района ЗКО произошел падеж 108 голов скота.

С начала паводкового периода талыми водами подтоплено 184 жилых и 15 дачных домов, 2 социальных объекта в 8 населенных пунктах. Вода отведена из 43-х домов в Павлодарской и Актюбинской областях.

Заблаговременно эвакуирован 841 человек, из них 430 размещены в пунктах временной эвакуации, 411 – у родственников.

На контроле находятся подтопленные 141 жилой и 15 дачных домов.

Всего было зарегистрировано 24 перелива на автодорогах, из них республиканского значения – 4, областного – 2, местного – 18, в том числе размыты 14 участков автодорог: республиканская – 1, местная – 13.

В настоящее время все участки дорог республиканского значения восстановлены, переливы сохраняются на 14 участках дорог областного и местного значения.

Для снижения рисков ЧС, вызванных паводками, в регионах силами местных исполнительных органов и МЧС откачано 719,65 тыс. куб. м талых вод, произведены укладка 24 191 мешка с инертными материалами, а также ледорезные работы на реках на площади 250 кв. м.

В противопаводковых работах задействовано 944 человека, 360 единиц техники министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел и местных исполнительных органов, 40 водооткачивающих средств и 8 плавсредств МЧС.

2 апреля из-за осложнения паводковой ситуации в ЗКО из Мангистауской области направлена группа спасательных подразделений МЧС – 43 человека личного состава, 4 единицы техники, 2 плавательных средства и 6 мотопомп, которые задействованы в Таскалинской и Сырымском районах области.

В Жанибекский район ЗКО направлена спасательная группировка ДЧС Атырауской области на вертолете МИ-8.

По данным Казгидромета, в ближайшие сутки на территориях Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей и в Нур-Султане ожидаются небольшие осадки – дождь и снег, температура воздуха в дневное время от +5 до +20 С, в ночное время от -3 до +9 С.

По данным космического мониторинга, площадь покрытия снегом – менее 40%, большая часть снегозапаса наблюдается в центральной и северных регионах страны.