Паводок грозит Астане – акимат

В столице существует опасность подтопления некоторых районов из-за паводка, передает Kazpravda.kz.
ДЧС и коммунальные службы составили карты участков на территории города, наиболее подверженных подтоплению. При этом не уточняется, какие именно районы находятся в зоне риска.
Как указывается на сайте акимата столицы, для ликвидации паводка сформирована группа из 309 человек, также будут задействованы 49 единиц техники, 12 плавательных средств и вертолет. Дополнительно будет задействован отряд экстренного реагирования в составе 125 человек, 48 единиц инженерной техники (бульдозер, экскаватор, кран, погрузчик и КамАЗ).
Заблаговременно был разработан комплексный план мероприятий, на 266 объектах массового посещения завершены работы по очистке снега. С момента установления теплой погоды на реках Есиль и Акбулак организованы дежурства по наблюдению за ледовой обстановкой и обеспечению берегового патрулирования.
Сотрудники департамента по ЧС также проводят рейды для осведомления граждан об опасности паводков и мерах борьбы с подтоплением, выпущены памятки с подробной инструкцией действий населения при паводках, приведена в готовность городская система оповещения.