Паводок в Жетысуской области  атаковал автодорогу и отрезал от мира населенные пункты

Фото пресс-службы МЧС РК

Из-за интенсивного снеготаяния и повышения уровня воды в реках талые воды затопили автодороги и дворы в Жетысуской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт пресс-службы МС РК.

Напряженная обстановка по паводку наблюдается в Кербулакском районе, расположенном в предгорной местности.

Там большое снегонакопление, зимой высота снежного покрова составляла до 100 см и более. А за последние несколько дней температурный фон повысился до 10-15 градусов тепла, что и приводит к быстрому таянию снега.

7 марта в Кербулакском районе произошел перелив талой воды через дорожное полотно автодороги областного значения Малайсары - Сарыөзек в низине.

Трубчатый переход не справился с потоком воды, пребывающим с большой площади водосбора полей и предгорья, в результате чего местные жители временно не смогли выехать и въехать в село на автотранспорте.

Спасатели перевезли через подтопленный участок более 50 местных жителей, из них 14 – дети.

В 22.30 уровень воды снизился, имеется возможность для проезда грузовых и внедорожных автомобилей. Организовано дежурство дорожных служб.

Угрозы подтопления жилых домов нет.