Свежий выпуск
​Пчелиное царство Сенацкого
Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

Многие годы Александр проработал в геологии, потом ушел в строительную отрасль. А в 90-е решил заняться собственным бизнесом. До этого в качестве хобби пчелами увлекался – пару ульев держал. Дом его как раз располагался рядом с плантациями местной опытной сельскохозяйственной станции – вот и вывозил свое небольшое пчелиное семейство на гречишное поле. Так и нарастил количество ульев: с двух постепенно оно выросло до девяти. Каждый из них вмещает до 60–70 тыс. медоносных тружениц. Как только хозяйство стало расширяться, переехал А. Сенацкий в соседнее село – Петропавловку, где и открыл свое КХ «Медовик».

Сегодня оно у Александра Васильевича разрослось до 70 пчелиных семей. Нет, субсидии у государства не брал, старается развивать хозяйство за счет собственных заработанных средств. Пока, говорит, хватает. В текущем году закупил в Карелии семена медоносных трав – эспарцета, синяка и тольятника, чтобы засеять ими собственные 120 гектаров земли. Тогда можно будет рассчитывать и на больший сбор меда. Да и своя кормовая база будет. А иначе никак. У многих фермеров на полях растет сегодня не сортовой подсолнух, а гибридный. Это в основном дичка. А с нее мало что соберешь, знает по своему опыту Александр Сенацкий. С гектара хорошо если 200 граммов меда получится, тогда как с такой же площади, где растет подсолнух сортов «пионер», «заря», сбор доходит до 7 кг. Вот такая арифметика. Поэтому собранные в нынешнем году три тонны медовик считает небольшим урожаем.

К фермеру из Петропавловки, как уже было сказано, едут покупать мед прямо на пасеку. На рынок Александр Васильевич не выставляет свой товар, да и тамошним торговцам продукцию на реализацию не сдает. Дорожит имиджем. Был случай, доверился как-то, а посредники из одной его фляги сделали три: «разбодяжили» сиропом – лишь бы больше заработать. О каком натуральном меде можно тут говорить?..

В бизнес Сенацкого вовлечена вся семья: супруга Вера Григорьевна, сын Даниил. Александр Васильевич намерен и дальше расширять хозяйство – планирует довести пчелиное семейство до 300. Загорелся этим после поездки на I Международный съезд пчеловодов в российский город Ярославль. Увидел, как его коллеги из других регионов развиваются – вот это масштаб!

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