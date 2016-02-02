Свежий выпуск
​«Пчелка», «Таверна» и другие
Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

Как морально поощрить тех, кто работает в общественном питании и магазинах лучше всех, и пробудить к движению вперед тех, кто к своей работе равнодушен? Таким вопросом задался недавно созданный в Осакаровском районе комитет по малому и среднему бизнесу и решил: пусть оценит народ. Они напрямую спросили о достоинствах и недостатках в сфере обслуживания у тех, кто живет в селе.

– Инициатива понравилась не только предпринимателям, но и жителям поселка. Они высказали замечания по работе кафе и магазинов, – говорит руководитель районного комитета МСБ Ерлан Оспанов. – Все поняли, что это станет толчком к улучшению качества услуг.

В течение месяца проходил опрос не только жителей, но и гостей, которых в районном центре в течение года бывает немало: через Осакаровку проходит международная трасса Алматы – Екатеринбург. В этом крупном поселке в 100 км от Астаны водители и пассажиры останавливаются, чтобы сделать покупки, перекусить и отдохнуть. Поэтому в критерии конкурса организаторы внесли перво-наперво качество товаров и приготовления пищи, ценообразование, внешний вид продавцов и официантов.

Откликнулись, дав оценки, 236 человек. В итоге среди 65 магазинов района лучшим за прошедший год назвали минимаркет «Пчелка». По словам его владельца Владимира Белицкого, коллектив работает третий год. И все это время ему важно было заслужить доверие покупателей.

– Будем держать планку! – обе­щал Владимир, получая диплом победителя.

Одна из постоянных покупательниц минимаркета – жительница райцентра Нина Шарлан. Что устроило женщину, которая делает покупки для семьи после работы? Свежие продукты, быстрое и вежливое обслуживание.

А лучшим кафе назвали «Таверну». Сегодня это уже другое заведение нежели несколько лет назад. Раньше оно вмещало 30 посетителей, а желающих быстро и вкусно поесть, как правило, всегда было больше. Возникали трудности с обслуживанием. Чтобы не терять марку, хозяйка Татьяна Михайлиди решила изменить ситуацию, построить на собственные деньги практически другое кафе. Вместимость увеличилась в десять раз.

А для лучшего ведения будущих дел Татьяна пошла на курсы «Бизнес-советника» при районном филиале региональной палаты предпринимателей. Старательно обучилась премудростям расширения бизнеса и уже со знанием дела в 2015 году открыла новое кафе. Сегодня в «Таверне» жители райцентра проводят семейные торжества и банкеты, а путешественники, заходя в зал, располагаются к трапезе не испытывая тесноты.

По словам руководителя Осакаровского филиала РПП Ботагоз Сыздыковой, народный оценочный рейтинг сослужил добрую службу. Решено провести его и по итогам 2016 года.

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